疫情衝擊銀行業 陸官方：第一季違約、不良貸款增加

大陸銀保監會副主席黃洪今（22）日表示，新冠肺炎疫情對大陸經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，疫情衝擊下，貸款逾期和違約情況增多，不良貸款有所增加。

對於大陸銀行在海外的貸款，銀保監會首席風險官兼發言人肖遠企表示，國際市場因為受肺炎疫情和其他因素的影響，確實有一些波動，包括金融市場和經濟都有一些波動，這不可避免地對大陸銀行在海外的貸款有一些影響，不光是中國大陸的銀行，其他國家的銀行也都面臨這樣的問題。

第一財經報導，大陸國務院新聞辦公室今針對銀行業保險業第一季發展情況召開記者會。黃洪表示，第一季人民幣貸款增加7.1兆元，比去年同期增加1.3兆元，重點投向製造業、批發零售業、基礎設施行業，相關貸款分別增加1.1兆元、0.9兆元、1.5兆元。

他指出，第一季銀行保險機構新增債券投資人民幣2兆元，其中新增公司信用類債券投資3600多億元。保險資金新增股權投資1263億元。

黃洪表示，截至第一季末，大陸全國普惠型小微企業貸款人民幣12.55兆元，年增25.9%，遠高於各項貸款的增速。五家大型銀行新發放普惠型小微企業貸款利率4.3%，在2019年基礎上，進一步下降0.3個百分點。第一季共辦理續貸人民幣5768億元，其中近九成資金投向中小微企業和個體工商戶。

他表示，在對企業貸款實施延期還本付息方面，目前已對約人民幣8800多億元貸款本息實施延期還款，有效減輕企業和居民還款壓力。

黃洪稱，截止目前，除湖北外，大陸全國銀行保險機構復工率約97%，銀行保險網點復工率達99%，湖北轄內已有六成多的銀行保險機構、九成的銀行保險網點復工，武漢轄內銀行保險機構員工到崗率、網點復工率穩步提升，基本金融服務得到有效保障。

對於瑞幸咖啡財務造假案，銀保監會副主席曹宇表示，目前瑞幸咖啡在相關銀行機構有信貸關係，但是金額不大，特別是有授信，但是真正的貸款餘額量就更小。銀保監會已督促相關銀行加強風險監測和貸後管理。關於董責險的問題，瑞信咖啡在上市前購買了董責險，保單共有4層，總限額人民幣2500萬美元，涉及境內外十幾家保險公司。