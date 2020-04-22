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疫情衝擊 大陸1、2月行動電話用戶驟減2,142萬戶

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
受疫情影響，今年前兩個月，大陸行動電話用戶驟減2,142萬戶。（取自羊城網）
受疫情影響，今年前兩個月，大陸行動電話用戶驟減2,142萬戶。（取自羊城網）

大陸工信部21日公布今年第1季度通信行業運營情況，其中行動電話用戶數量3月出現回升，凈增加962萬戶，但第1季共計減少1,180萬戶。據此推算，今年前兩個月，大陸行動電話用戶驟減高達2,142萬戶。

根據大陸工信部公布的數據，大陸通信行動行業今年第1季整體營收較去年同期減少2.3%至人民幣3,778億元。

第1季，大陸三家基礎電信企業的固定通信業務收入增長9.8%至人民幣1,159億元，占電信業務收入的比重為34.3%；移動通信業務收入下降1.9%至2,224億元，占電信業務收入的比重為65.7%。

三家電信企業今年第1季數據及互聯網業務收入分別為人民幣571億元和1,584億元，分別增長7.3%和3.8%。

但受疫情影響，大陸三大電信業者的行動電話用戶數卻大幅減少，今年前兩個月減少超過2,100萬戶。早前曾有境外媒體，用此一數據推估大陸新冠肺炎死亡人數。

不過，中國聯通董事長王曉初在3月底的業績發布會上表示，由於有大量雙卡用戶將手中的一張卡暫停，是導致用戶數量急速縮減的原因。但情況3月起就開始好轉，隨著各地復產復工持續推進，3月聯通的行動用戶新增962萬戶，總數達到15.9億戶。

大陸工信部早前也表示，1、2月行動電話用戶大減，初步分析可能有兩方面原因：

一是受疫情因素影響。2月電信企業有眾多實體通路無法正常營業，因此發展新用戶的速度有所放緩。還有部分存量用戶因不能復工復產，就把一些臨時卡註銷了。

二是隨著攜號轉網全國實施和「提速降費」的推進，部分原來擁有雙卡的用戶，不再需要單獨的流量卡，部分流量卡用戶也註銷了號碼。

工信部稱，相信隨著經濟社會活動逐漸恢復，行動通信用戶數未來可能還出現增長。

人民幣 疫情 新冠肺炎

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