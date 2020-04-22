聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國進入「戰疫增長」模式 劉世錦倡兩會不設GDP指標

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
受疫情衝擊，大陸經濟將長期進入「戰疫增長」模式。圖為中國上海汽車零組件廠Adient工廠。（路透）
受疫情衝擊，大陸經濟將長期進入「戰疫增長」模式。圖為中國上海汽車零組件廠Adient工廠。（路透）

今年中國大陸經濟發展存在重大變數。中共全國政協經濟委員會副主任劉世錦指出，中國經濟將從常規增長轉入相當長時期的「戰疫增長」模式，建議中共官方不再設立量化的國內生產總值(GDP)增長目標，改為「中央提要求，地方提指標」，不搞一刀切，充分調動各省的積極性。

據星島網，肺炎疫情在3月受控，大陸各地逐步復工復產，不料疫情在全球大流行，又使中國企業面對外需驟減、無工可復的困境。中國今年首季GDP同比下跌6.8%，是1992年有紀錄以來首次負增長。鑑於全球疫情持續，中國大陸經濟V型反彈可能難以實現。

曾任國務院發展研究中心副主任的劉世錦在「2020年宏觀經濟形勢與改革走勢座談會」上表示，中國經濟將從常規增長模式轉入相當長時期的「戰疫增長」模式。這種增長模式需要支付一個「戰疫折扣成本」，即持續拿出部分資源去防控疫情，經濟難以開足馬力運轉，因此對增長目標的評估也要相應調整。

按多年慣例，國務院每年3月都會向兩會提交政府工作報告，並設立年度具體經濟增長目標，例如去年是增長6%左右。基於今年的特殊情況，劉世錦建議改用「中央提要求，地方提指標」的辦法。國家層面提出增長目標要求，但不提出量化指標，改由省級政府提出量化增長指標。其好處在於，各地從實際出發，不搞一刀切，充分調動自主積極性及引入地方競爭。

劉又建議採取「相對增長率」的評估方法，就是用中國增長速度與世界平均增長速度的比值或差值，評估中國經濟的增長狀況。如果今年世界增速-2.5%，中國為+3%，中國的相對增長率就是5.5%。

依照官方2020年全面建成小康社會的計劃，中國大陸今年要實現GDP比2010年翻一番，全年增速須保持在5.6%左右。

值得注意的是，2月以來，中共中央政治局召開的3次會議，2月21日的會議提到「努力實現全年經濟社會發展目標任務」，3月27日會議提到「努力完成全年經濟社會發展目標任務」，但上周五最新一次會議，只強調要維護經濟發展和社會穩定大局，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會，再沒提到「努力完成全年經濟社會發展目標任務」。

政治局會議不見類似表述，有分析認為官方今年可能打破常規，不再提出具體的GDP增速目標。新加坡《聯合早報》引述中國民生銀行研究院宏觀研究主管王靜文指出，每年兩會提出的GDP目標相當於「軍令狀」，但全球疫情形勢讓中國經濟面對巨大不確定性，「本身設立增長目標的難度就很大，而且等兩會召開，全年接近過半，再立增長目標意義不大。」

疫情

延伸閱讀

新冠肺炎衝擊 湖北省首季GDP年減39.2%

救經濟 大陸今年公共投資將逾新台幣210兆元

武漢近百中小微餐飲業 向政府求救

大陸首季GDP衰退6.8% 首見負成長

相關新聞

越來越敢講 華為任正非全為救女兒救公司

自從發生女兒孟晚舟被捕事件，以及被美國封殺以來，華為總裁任正非就頻繁露面接受媒體採訪，和以往低調形象大不相同，他在去年就...

陸砍單波音 取消870億元訂單

大陸國有租賃巨頭—國銀金融租賃宣布，終止波音29架未交付737 MAX飛機的購買及交付，這筆訂單至少價值29億美元（約新台幣870億元）。將使中美關係再度生變，美將再度質疑大陸沒有落實中美貿易採購協議。

稱2019年華為取得很大成功 任正非：首先感謝川普

大陸通訊商華為在公司官網華為心聲社區，公布總裁創始人任正非日前接受外媒的採訪紀要，提到去年的銷售收入增長接近20%，利潤...

稱華為在美國被迫應戰 任正非：不能左邊挨打右邊又再挨棒

大陸通訊商華為公布總裁任正非日前接受外媒的採訪紀要，提到2019年華為起訴美國政府，他指出，華為在美國是被迫應戰，不是主...

疫情衝擊 大陸1、2月行動電話用戶驟減2,142萬戶

大陸工信部21日公布今年第1季度通信行業運營情況，其中行動電話用戶數量3月出現回升，凈增加962萬戶，但第1季共計減少1...

中國進入「戰疫增長」模式 劉世錦倡兩會不設GDP指標

今年中國大陸經濟發展存在重大變數。中共全國政協經濟委員會副主任劉世錦指出，中國經濟將從常規增長轉入相當長時期的「戰疫增長...

陸上季風景區收入 狂掉80%

中國社會科學院昨（21）日發布2020年《旅遊綠皮書》指出，旅遊業今年面臨改革開放（1978年）以來遭受範圍最廣、程度最深、影響最大的衝擊，第1季全國風景區產業收入減少八成，預估全年旅遊總人次會大砍三成五，總收入減少四成。

三誘因...老牌企業搶進「人造肉」

疫情引發全球糧食危機，「人造肉」商機香，吸引老牌企業爭食，分析認為，三大誘因難以抗拒：緩解全球暖化與糧食短缺、豬瘟供應吃緊有解、素食主義興起。

星巴克出擊 陸門市首推「人造肉」菜單

全球陷糧食危機，企業打「肉」搏戰，繼肯德基後，星巴克昨（21）日宣布本周將在大陸首次推出「人造肉」菜單，基於植物蛋白製造，由美商Beyond Meat、港商Omnipork分別供應牛肉、豬肉替代品。

救經濟 大陸今年公共投資將逾新台幣210兆元

上周五大陸公布今年首季GDP較去年同期下滑6.8%的同一天，中共中央政治局也召開會議提出要積極擴大有效投資。據大陸券商統...

任正非：華為今年研發經費大增近4成 將逾200億美元

華為創辦人任正非表示，這次新冠肺炎疫情不會影響華為的年度計畫，華為今年營收還會有一定規模的成長。他並透露，華為今年研發經...

大陸第一季又有負面數據 對外投資年減3.9％

繼第一季經濟成長破紀錄衰退之後，大陸商務部今（21）日公布的數據顯示，第一季大陸對外投資242.2億美元，比去年同期下降...

熱門新聞

影／武漢2醫生感染新冠病毒後面容大變 膚色黑如炭

武漢兩醫生擊退新冠肺炎卻變「黑面神」 專家：肝臟受損

抗疫護士睽違67天返家 家中慘況讓她看傻：老公做了什麼？

李蘭娟新論文 首次發現新冠病毒19項致病性突變

金正恩健康問題 陸外交部回應

美官員要求為疫情賠償 中反嗆：H1N1、愛滋病有找美國賠？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。