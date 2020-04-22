中國進入「戰疫增長」模式 劉世錦倡兩會不設GDP指標

今年中國大陸經濟發展存在重大變數。中共全國政協經濟委員會副主任劉世錦指出，中國經濟將從常規增長轉入相當長時期的「戰疫增長」模式，建議中共官方不再設立量化的國內生產總值(GDP)增長目標，改為「中央提要求，地方提指標」，不搞一刀切，充分調動各省的積極性。

據星島網，肺炎疫情在3月受控，大陸各地逐步復工復產，不料疫情在全球大流行，又使中國企業面對外需驟減、無工可復的困境。中國今年首季GDP同比下跌6.8%，是1992年有紀錄以來首次負增長。鑑於全球疫情持續，中國大陸經濟V型反彈可能難以實現。

曾任國務院發展研究中心副主任的劉世錦在「2020年宏觀經濟形勢與改革走勢座談會」上表示，中國經濟將從常規增長模式轉入相當長時期的「戰疫增長」模式。這種增長模式需要支付一個「戰疫折扣成本」，即持續拿出部分資源去防控疫情，經濟難以開足馬力運轉，因此對增長目標的評估也要相應調整。

按多年慣例，國務院每年3月都會向兩會提交政府工作報告，並設立年度具體經濟增長目標，例如去年是增長6%左右。基於今年的特殊情況，劉世錦建議改用「中央提要求，地方提指標」的辦法。國家層面提出增長目標要求，但不提出量化指標，改由省級政府提出量化增長指標。其好處在於，各地從實際出發，不搞一刀切，充分調動自主積極性及引入地方競爭。

劉又建議採取「相對增長率」的評估方法，就是用中國增長速度與世界平均增長速度的比值或差值，評估中國經濟的增長狀況。如果今年世界增速-2.5%，中國為+3%，中國的相對增長率就是5.5%。

依照官方2020年全面建成小康社會的計劃，中國大陸今年要實現GDP比2010年翻一番，全年增速須保持在5.6%左右。

值得注意的是，2月以來，中共中央政治局召開的3次會議，2月21日的會議提到「努力實現全年經濟社會發展目標任務」，3月27日會議提到「努力完成全年經濟社會發展目標任務」，但上周五最新一次會議，只強調要維護經濟發展和社會穩定大局，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會，再沒提到「努力完成全年經濟社會發展目標任務」。

政治局會議不見類似表述，有分析認為官方今年可能打破常規，不再提出具體的GDP增速目標。新加坡《聯合早報》引述中國民生銀行研究院宏觀研究主管王靜文指出，每年兩會提出的GDP目標相當於「軍令狀」，但全球疫情形勢讓中國經濟面對巨大不確定性，「本身設立增長目標的難度就很大，而且等兩會召開，全年接近過半，再立增長目標意義不大。」