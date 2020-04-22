南寧綜試區 跨境電商逾50家
廣西壯族自治區商務廳20日公布信息顯示，中國（南寧）跨境電子商務綜合試驗區（以下簡稱南寧綜試區）已引進50餘家跨境電商企業，今年以來完成跨境電商零售進出口682萬單，交易額28401.4萬元人民幣，正在加速形成具有東盟區域特色的跨境電商產業帶及集聚地。
中新社報導，處於一帶一路重要節點，南寧是面向東盟開放合作的區域性國際城市。南寧綜試區於2018年開區運營，入區企業數量、跨境電商業務量、跨境電商進出口額快速增長。
南寧綜試區與阿里巴巴、京東、順豐等國內主要電商企業簽訂戰略合作協議，引進百世物流、海外倉、速博科技等50余家跨境電商企業。大數據中心、直購中心、公共保稅倉等一批重點項目也陸續建成。
當前，東南亞最大電商平台LAZADA在南寧綜試區設立的跨境創新服務中心正在加快建設，將構建賣家孵化、跨境電商直播、多語種跨境電商培訓等服務體系，助力培育中國—東盟跨境電商產業鏈。
南寧面向東盟的陸海空跨境物流體系也逐步形成，順豐南寧—胡志明全貨機航線開通，中越跨境公路運輸通道通關環境穩定，電商貨運量不斷提升。
南寧綜試區今年爭取新引進30家以上跨境電商企業，依託廣西自貿試驗區、西部陸海新通道建設重點項目，將水果等東盟特色產品、母嬰用品作為跨境電商進口業務重要突破口，優化東盟商品保稅備貨進口業務模式。
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