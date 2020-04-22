南寧綜試區 跨境電商逾50家

今年是浦東發展30年！1990年，外高橋保稅區誕生，成為浦東開發開放的同齡人；2013年，以外高橋保稅區為核心的上海綜合保稅區，又成為中國第一個自由貿易試驗區。站在中國改革開放的新起點上，外高橋的每一步都讓中國「離世界更近」。

2020-04-22 06:03