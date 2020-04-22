宅經濟疫外紅 廣東電商生意大增

新冠肺炎疫情讓廣東電商行業迎來前所未有的機遇，生鮮品外賣、在線教育等「宅經濟」異軍突起，成為戰疫中的一抹亮色。

中新社報導，稅務總局廣東省稅務局表示，今年一季度，廣東商業零售、消費服務、餐飲娛樂等實體商業遭受重創。為有效釋放疫情期間被抑制的消費需求，廣州市天河路商圈的主力代表—正佳集團，將原有線下銷售渠道搬到「雲上」，提高了疫情經營停擺時期的銷售量。

以Hi百貨正佳廣場店為例，線上直播僅3小時銷售額即突破10萬元人民幣。「創新的營銷手段幫助進駐商家走出經營停擺的窘境，也給今後的經營拓寬了另一條渠道」。正佳集團副董事長兼執行董事謝萌介紹說。

過去除了線下實體零售服務企業，一些兼營食品生產銷售的企業正加快上線速度。溫氏股份旗下的食品品牌溫氏生鮮、溫氏佳味、溫氏佳潤、溫氏乳業在1至3月間銷售火爆，電商客戶及線上供貨都增長較快。

「宅經濟」催生著經濟發展新動能，加速著電商的滲透，也考驗著廣東電商企業供應端穩產保供的能力。珠海橫琴跨境說網絡科技有限公司是橫琴跨境電商的代表。藉助澳門中葡平台優勢，該公司開展「抗疫計畫-醫療物資全球搜羅」行動，在全球範圍尋找最急缺的醫療級防護服、口罩等重點醫療物資，協助地方政府提供給橫琴的企業園區、創新創業孵化器、行政綜合服務中心、慈善機構等。

「稅務部門高效細緻的服務，為我們快速復工復產提供了很大幫助」。珠海橫琴跨境說網絡科技有限公司負責人周運賢表示。

受益於疫情期間的稅費優惠政策，廣東不少小微電商企業和個體戶電商也表示，資金壓力的減輕讓他們保供穩產的底氣更足。個體戶增值稅的徵收率由3%降至1%，對個體戶電商是項利好。