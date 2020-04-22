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外高橋保稅區 讓大陸離世界更近

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

今年是浦東發展30年！1990年，外高橋保稅區誕生，成為浦東開發開放的同齡人；2013年，以外高橋保稅區為核心的上海綜合保稅區，又成為中國第一個自由貿易試驗區。站在中國改革開放的新起點上，外高橋的每一步都讓中國「離世界更近」。

中新社報導，與深圳等南方先行開放地區大多引進外資製造業項目不同，浦東的開發開放從一開始就選擇了金融和貿易這兩個領域入手。因貿易而生，因貿易而興的外高橋保稅區創下多個全國第一。

30年瞬息萬變，這片蘆葦地中誕生了中國經濟規模最大、業務功能最豐富的海關特殊監管區域。在此，中國第一家外商獨資貿易企業成立、第一批分撥中心誕生，第一個國家進口貿易促進示範區掛牌。全球上萬家外資企業聚集發展，並跟隨外高橋開發開放的腳步一同升級：從單純的貿易公司，走向跨國公司地區總部。

上海自貿試驗區管委會副主任、保稅區管理局副局長陳彥峰表示，外高橋保稅區與全球223個國家和地區有貿易往來，30年來累計商品進出口總額已達16萬億元（人民幣，下同）。

外高橋集團董事長劉宏表示，輻射長三角、全中國的經濟發展，成為改革開放的先行者，才是外高橋保稅區真正的意義所在。從第一個保稅區，到第一個自貿區，外高橋是中國改革開放的門戶，是離世界最近的地方。

報導說，30年前，外高橋區域將「生地」轉化為「熟地」，通過不斷地投入開發，直到區域建成。「資金空轉、土地實轉」最終成為浦東改革開放的經典之作；率先實施行政審批制度改革、創新海關監管方式，保稅貨物空運直通，EDI無紙通關，分批出區、集中報關…多個率先在這裡落地。 「上海自貿區承擔著中國下一輪改革開放試驗田的重任」。上海社會科學院經濟研究所所長沈開艶認為，通過先行先試，使自貿區形成與國際經貿通行規則相互銜接的基本制度框架，成為中國進一步融入經濟全球化的重要載體。

陳彥峰認為，三至五年內，離岸業務不僅有望成為整片區域新的增長點，更為上海提升全球資源配置能力落下關鍵一子。現在推離岸貿易，是為下一個30年的發展謀篇佈局。

上海自貿區 海關

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