救經濟 大陸今年公共投資將逾新台幣210兆元

上周五大陸公布今年首季GDP較去年同期下滑6.8%的同一天，中共中央政治局也召開會議提出要積極擴大有效投資。據大陸券商統計，中國31個省市自治區中已經公布投資計劃的22個省市，迄今累計投資總額就達到驚人的新台幣210兆元。

17日由中共中央總書記習近平主持召開的中共中央政治局會議提出，「要積極擴大有效投資，實施老舊小區改造，加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資，促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資。」

大陸《證券時報》指出，本次會議明確提及了「加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資」，符合早前外界「新老基建將齊頭並進」的預期，中國大陸今年第2季基建投資將可望因此出現明顯反彈。

中信改革發展基金會研究員趙亞赟在接受《證券日報》採訪時表示，根據歷年基礎建設投資對GDP的占比，以及近期各地方政府推出的刺激政策，預計今年全年大陸基建總投資將達到人民幣22兆元至26兆元。

不過，安信證券指出，為完成經濟增長的既定目標，大陸各地方政府積極主動推出了比往年更為龐大的投資計劃。

據不完全統計，大陸全國22個已經公布投資計劃的省市，累計公布了約人民幣50兆元（約新台幣210兆元）的投資金額，已超過2019年31個省市的計劃投資總額。

台灣2019年全年名目國內生產毛額（GDP）約新台幣19.5兆元，等於大陸光是這22個省市今年的投資計劃，就超過台灣GDP的10倍。

從近期地方政府推出的投資計劃來看，基本規模都在人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）以上。其中，廣東省投資規模最大，達到人民幣5.9萬兆元。浙江省單體項目規模最大，平均單體項目投資額約人民幣327億元。

從各地近期推出的投資項目類型來看，絕大多數仍為「鐵公基」項目，主要為鐵路、軌道交通、公路、機場、水利等重大公共工程建設項目。

證券時報稱，受此影響，大陸多地的水泥價格已經開始蠢動。中國人民大學重陽金融研究院產業部副主任卞永祖也預期，加大基礎設施投資將使水泥、鋼鐵、機械設備等行業今年的業績有不錯的表現。