大陸第一季又有負面數據 對外投資年減3.9%

繼第一季經濟成長破紀錄衰退之後，大陸商務部今（21）日公布的數據顯示，第一季大陸對外投資242.2億美元，比去年同期下降3.9%。

商務部官網披露，第一季大陸境內投資者，共對全球153個國家和地區的2,538家境外企業進行非金融類直接投資，累計投資1,690.3億元人民幣，年減0.6%(約242.2億美元，年減3.9%)。

數據顯示，對外承包工程營業額為1,953.4億元人民幣，年減12.4%(折合279.9億美元，年減15.3%)，新簽合同額3,865億元人民幣，年增13.2%(折合553.8億美元，年增9.4%)。

對外勞務合作派出各類勞務人員6.4萬人，較去年同期減少4.7萬人。

值得注意的是，大陸對「一帶一路」投資仍保持增長。第一季大陸企業在一帶一路沿線對52個國家非金融類直接投資42億美元，年增11.7%，占同期投資總額的17.3%，較去年提升2.4個百分點。