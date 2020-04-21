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華為下調第1季度目標 任正非：全年將保持增長

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
華為總裁任正非。圖/搜狐新聞
華為總裁任正非。圖/搜狐新聞

大陸通訊商華為，在公司官網華為心聲社區，公布總裁任正非日前接受外媒專訪紀要，他指出，華為已下調第1季營收目標，但這並不妨礙全年保持增長；此外，4月起華為手機銷售開始增長，月銷2,000多萬支，而新冠狀病毒肺炎疫情激發了公司平板、筆季型電腦銷售，年增五到六倍。

任正非是在3月25日接受華爾街日報採訪，證券時報分析，這次露面，應為任正非鼠年以來首度接受權威媒體專訪；另外今年2月，蘋果也曾宣布下調第1季營收目標。

任正非接受訪談時表示，這次疫情對華為生產、銷售、交付都產生一定影響，公司從2月1日開始上班，復工率逐漸提升，當公司復工能力達到90%時，有些配套廠家生產數量還是提升不上來，代表也受到疫情影響，所以華為也幫助這些配套廠家，說服當地政府讓他們開工。

他還指出，華為國際物流也受到影響，現在國際航班數量大幅度減少，空運費用上漲三到五倍，預測公司第1季計畫有適當下降，估計全年度計畫不會有影響。

疫情 華爾街

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