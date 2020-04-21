最新報告：大陸出現報復性消費的可能性不大

西南財經大學、螞蟻金服研究院今（21）日聯合發布的最新報告顯示，今年第一季中低收入階層及從事自由業的工作穩定和收入都受新冠疫情影響較大，而且預期也不樂觀，出現報復性消費的可能性不大。

中國社會科學院今也表示，新冠肺炎疫情是大陸改革開放以來，對旅遊業影響範圍最廣、程度最深的一次衝擊，不宜對五一假期、暑期和十一假期等重要旅遊市場的反彈有過於樂觀的預期。

中國社科院旅遊研究中心主任宋瑞表示，在謹慎樂觀預測下(假設大陸國內疫情4月底基本結束，最遲5月上旬徹底結束)，今年大陸旅遊總人次42.85億人次，年減29.29%，旅遊總收入下降33.40%；在謹慎預測下(假設大陸疫情5月底基本結束，最遲6月上旬徹底結束)，今年大陸旅遊總人次39.41億人次，年減34.97%，旅遊總收入下降39.83%。

分析指出，對於疫情後的旅遊市場趨勢，不少人認為在大小長假、暑期等會出現報復性反彈。從2003年SARS時的經驗看，反彈並不顯著，當年6月疫情全部結束，而十一期間旅遊人次僅年增1%左右，旅遊收入增幅更低。因此不宜對五一假期、暑期和十一假期等的市場反彈有過於樂觀的預期。

大陸人社部今（21）日公布的第一季全國招聘求職100個短缺職業排行顯示，快遞由上期的第13名躍居第2名，行銷員則是連續三期穩居第1。

人社部指出，排名在前面的職業需求短缺程度，大於排在後面的職業。