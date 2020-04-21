稱2019年華為取得很大成功 任正非：首先感謝川普

大陸通訊商華為在公司官網華為心聲社區，公布總裁創始人任正非日前接受外媒的採訪紀要，提到去年的銷售收入增長接近20%，利潤大幅度增長，他表示，證明客戶對華為的信任並沒有因為美國打擊而產生影響，2019年華為取得很大成功，首先感謝美國總統川普。

任正非3月25日接受華爾街日報採訪時指出，因川普在全世界有那麼高的威望，川普那麼重視華為，本來很多人不知道華為，或者將信將疑，特別是大陸也有一部分人不相信華為，覺得華為是不是在忽悠（唬弄）。

他認為，川普「舉棒一打」，別人就覺得華為原來還這麼厲害，還不趕快買華為的設備，還等到什麼時候？「應該是川普先生幫了我們大忙，這一點我們要感謝他。」

任正非表示，華為本來也是散趴趴的公司，因為幾十萬人很難凝聚得起來，但是川普一打華為，所有員工都知道死亡快來了，如果不努力一定會死掉的，嚇得每個人都很努力。

他指出，基層太努力了，導致跑得太快了，「我總是覺得要踩刹車，不能允許他們跑太快，否則會把這個公司拉斷的，這樣基層有很大的幹勁，我們高層有很大的冷靜，這就是我們勝利的基礎。」