稱華為在美國被迫應戰 任正非：不能左邊挨打右邊又再挨棒

大陸通訊商華為公布總裁任正非日前接受外媒的採訪紀要，提到2019年華為起訴美國政府，他指出，華為在美國是被迫應戰，不是主動開戰的，美國「棒子」已經打下來了，不能左邊挨了打，然後右邊又伸過去再挨一棒，所以在這個問題上是被迫在法庭上起訴。

任正非3月25日接受華爾街日報採訪時還表示，如果美國政府撤銷對華為的訴訟，華為也可以撤銷對美國政府的起訴，但是美國現在沒有表示，所以華為還在積極準備。

他進一步指出，如果美國還有什麼「棒子」再打下來，華為還要準備再接這根棒子，「總不能什麼都沒有準備，一棒打到天靈蓋上，我們就死掉了，因此還是要用手擋一下，要努力準備防禦性手段。」

華為於2019年12月5日宣布，將對美國聯邦傳播委員會發起訴訟，因該機構此前發布的一項禁令「違反了立法的正當程序原則，也涉嫌違法」，這已經不是華為第一次起訴美國政府。

在無法使用谷歌安卓系統的情況下，華為推出了自研作業系統和應用生態系統，任正非表示，華為的作業系統已經開源、開放，HMS將隨著P40走入市場，當然與老牌的蘋果、谷歌相比，華為還是有差距的，但也有一些特色，所以還是決心要走入市場。