港股跌幅擴大挫逾400點 石油股受壓

隨著疫情趨緩，中國大陸已經逐漸復工，國際品牌名店也陸續重新開業，據外媒女裝日報《WWD》報導，位於廣州的精品龍頭愛馬仕（Hermès）太古匯專賣店在4月11日創下了單日銷售額270萬美元（約合8370萬新台幣）的驚人數字，凸顯了在疫情期間這些貴婦真的被「悶壞了」，只能透過瘋狂購物來紓壓。

2020-04-21 02:08