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港股跌幅擴大挫逾400點 石油股受壓
紐約5月期油跌至負值，是歷來首次。受油價暴瀉拖累，港股今早低開82點，其後跌幅擴大，恒指跌穿24000關，挫逾400點，現報23866點。
據星島網報導，恒指報23866點，挫463點或1.9%；國指報9656點，挫168點或1.71%；大市成交額284億元（港幣，下同）。
而石油股向下，中石油(00857.HK)跌2.16%，報2.72元，跌0.06元，中海油跌4.11%，報8.17元，跌0.35元。中生製藥跌6.23%，報11.14元，跌0.74元。
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