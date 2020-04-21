合肥中歐班列貨值 同比增14.37%

合肥海關日前統計，安徽合肥中歐班列今年一季度共開行班列72列，進出口貨值2.98億美元，同比增長。

合肥海關表示，今年1月至3月，合肥中歐班列共開行72列6684個標準箱，貨值2.98億美元，貨值同比增長14.37%。其中回程班列大幅增加，回程班列為23列1948個標箱，標箱數同比增長近1.6倍，貨值1.03億美元，同比增長3.7倍。

一季度，合肥中歐班列發運貨物主要以電子產品、機械裝備、光伏組件、汽車及零部件為主，回程班列進口貨物包括醫療設備、過濾織物、生物塑料等一批緊急醫療物資和生產原材料。

合肥中歐班列還支持企業開行定製專列，前三個月共開行「美的號」、「奇瑞號」、「江淮號」等定製專列16列，出口商品包括汽車、洗衣機、冰箱等。

合肥中歐班列平台公司—合肥國際內陸港發展有限公司副總經理陳鋒表示，截至目前，合肥中歐班列已經覆蓋阜陽、蚌埠、淮南、六安等城市，境外站點逐步拓展至德國杜伊斯堡、俄羅斯莫斯科、白俄羅斯明斯克、烏茲別克塔什干等地區，已累計開行17條線路，通達7個國家和地區的18個城市，長三角地區企業產品佔到了全部發運產品的80%以上。

合肥中歐班列自2014年6月開通以來快速發展。2019年，合肥中歐班列共發運班列368列、同比增長102.2%，超過過去5年的總和，開行量在中國62個城市中排第七位，位列長三角城市首位。