天津南港工業區 投資逾2400億元

天津開發區管委會日前表示，該區南港工業區已累計簽約項目達92個，總投資超過2400億元（人民幣，下同），其中，世界500強企業投資項目13個，投資超百億的超大型項目有8個。目前，南港工業區各重大項目全部實現復工復產，多個項目將於年內竣工投產。

中新社報導，天津開發區南港工業區位於濱海新區東南部，定位為「世界一流化工新材料基地和現代化國際性多功能特色港區」。2009年，天津開發區啟動南港工業區開發建設。南港工業區先後被評為國家能源儲備基地、國家新型工業化（石油化工）產業示範基地和天津市循環經濟示範區。

近年來，隨著多個大型項目的不斷聚集並加快建設，南港工業區在高質量發展的道路上按下了快進鍵。中石化LNG、殼牌潤滑油、路路達潤滑油、傑士電池、優美科催化劑等26個項目已建成投產，總投資約428億元；中沙新材料園、渤化生產基地、BP潤滑油、亨斯邁聚氨酯等18個項目正在建設，總投資約986億元。

2019年，天津開發區現代石化產業產值超過900億元，南港工業區佔比達到57%，已初步成為承接天津市石化產業集聚發展的新平台。

目前，南港工業區各重大項目全部實現復工復產，並加快推動建設，多個項目將於年內竣工投產或取得階段性進展。

據瞭解，總投資約294億元的渤化南港基地項目正在進行主裝置設備安裝，一期建設以180萬噸/年甲醇製烯烴為龍頭的產業集群項目計劃今年9月部分裝置建成投產；總投資101億元的中沙新材料園項目主要裝置已完成土建施工，計劃今年年底中交；BP年產20萬噸高端潤滑油項目正進行主體建設，計劃2021年竣工投產。

天津開發區管委會相關負責人表示，預計到2030年，南港工業區產值將超過1800億元，中國一流化工新材料產業基地基本建成。