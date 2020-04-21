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武漢近百中小微餐飲業 向政府求救

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

來自武漢近100家中小微餐飲企業日前聯合向武漢市委市政府發出求救函，稱2019年武漢95%的中小微餐飲企業全年處在虧損或微虧臨界狀態，新冠肺炎疫情發生前，武漢中小微餐飲企業生存已達極限值的最低點。

中國新聞周刊最新一期報導，不只是餐飲企業，一些中小企業復工遙遙無期，現金流難以為繼，紛紛破產倒閉。破產帶來失業，帶來消費的萎縮。即使沒有失業，一些民營企業也紛紛降低了薪酬。而長期嚴格的小區管控，也讓很多靠拉業務提成的市場部門員工難以真正復工。

如何改善疫情帶來的「破產潮」和「失業潮」後果？來自武漢近100家中小微餐飲企業在求救函中提出了幾條舉措，包括減免房租、貸款擔保貼息、員工補貼和發放消費券等。

對此，武漢大學新民營經濟研究中心主任羅知還建議改革武漢的公積金制度，允許自由提取，以增加消費能力。她說，按照目前武漢公積金政策，使用過住房貸款後就不允許再提取，直到退休。

「這是不公平的，我自己的錢，為什麼不能提取」？羅知反問，如果擔心擠兌，可以規定公積金必須留一定比例在賬戶中。

羅知不推崇拉動GDP的短期政策，在她看來，即使加大投資力度，讓GDP快速增長，也無法改善因為疫情帶來的「破產潮」和「失業潮」後果。

報導還指出，真正讓老百姓有持續的消費能力，必須保住就業，保住企業。對此，一些民營企業提出，通過補貼的方式，緩解現金流壓力，或在金融政策發力，融資政策多向中小微企業傾斜。武漢市漢南區政協的韓樂明（化名）則認為，補貼企業難以實現公平，極易出現馬太效應，不如對產業進行補貼，按生產規模固定補貼額度。

報導說，截至4月10日，武漢市經信委已發佈六版《武漢市應對疫情惠企政策彙編》，收錄中央到省、市、區各級政策，以及政策實施細則共116條。

在官方渠道之外，企業還應抱團自救，共渡危機。湖北省楚商聯合會副秘書長王濤說，作為一個古老商幫，楚商崇文尚智，善於吃苦，有創新意識，這幾年儘管有所發展，但和浙商、閩商等商幫相比還是有差距，最大的問題就是不善於抱團。疫情讓湖北人、湖北企業遭受巨大損失，現在，無論在湖北還是省外，抱團發展，才能抵禦更大的衝擊。

武漢 疫情 失業

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