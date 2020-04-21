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搶消費券商機 百萬小店線上開張

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

消費券帶來的紅利正帶動實體店加速轉型數字化。螞蟻金服的據支付寶統計，4月以來，中國每周平均有近100萬商家線上開張—開通收錢二維碼，開啟數字化經營第一步。

中新社報導，鄭州醉巴鮮烤魚店在政府發放消費券後，10天營收增長了20%，桌均客單價從150元人民幣提升到180元，店裡服務員每天被問最多的是「你家能不能用消費券」？

支付寶初步統計，中國已有超千萬實體店商家受益於消費券，帶動了日常營業額，其中九成以上為中小微商家。在每周新增的百萬「碼商」中，有35%商家來自四線以下城市，餐飲、服飾、家具、生鮮、超市等五大行業的實體店是投身數字轉型最多的。

與往年的消費券不同的是，這一輪發放的都是電子券，且需要到實體店刷碼消費後核銷。對眾多商家來說，最低門檻只要開通收錢碼，就能分享到疫後最大的經濟紅利。

近日，中國國家發改委、商務部等23個部門聯合印發《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，多地跟進出台擴大消費政策，消費券成為了關鍵詞。

商務部新聞發言人高峰透露，據初步瞭解，目前已有7個省20多個地市組織發放了多種形式的消費券，激發消費潛力，帶動消費回補，在短期內取得了積極成效。

消費券 人民幣

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