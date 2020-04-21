疫情重創 央企營收逾8成下滑

中共國資委秘書長彭華崗表示，新冠肺炎疫情對中國大陸經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，首季經濟不確定不穩定因素顯著增多，下行壓力遠超預期，中央企業生產經營面臨諸多挑戰，期內實現淨利潤1304億元(人民幣．下同)，按年下降58.8%。在復工復產方面，央企復工復產率目前已達到99.4%。

據香港信報財經網報導，大陸央企期內實現營業收入6兆元，按年下降11.8%，超過八成企業營業收入下滑。57家企業淨利潤下滑，26家企業經營淨虧損，雖然3月淨利潤比2月明顯回升，但與去年同期相比還有較大差距。

彭華崗表示，疫情全球大流行導致國內外需求驟然萎縮、原油等大宗商品價格急劇下跌，部分能源類央企執行國家政策向全社會讓利，在市場和政策的疊加影響下，石油石化、航空、汽車、電網等企業收入效益都出現深度下滑。

他指出，從整體上看，雖然多數央企生產經營遇到前所未有的困難，效益恢復增長面臨巨大壓力，但各企業都在採取有效措施，挽回損失，總體運行還是保持平穩狀態。

在復工復產方面，石油石化、電網電力、鋼鐵、機械裝備製造和航空運輸等企業，春節、疫情期間不停工，全力穩定生產經營。央企復工復產率目前已達到99.4%。

受疫情期間部分停工停產影響，首季央企完成固定資產投資3647.6億元，按年下降4.5%，但3月完成投資按年增長4.1%，月度投資規模已恢復至正常水平。

截至3月底，央企平均資產負債率65.6%，按年下降0.1個百分點；56家企業資產負債率按年下降，37家企業降幅超過1個百分點；帶息負債比率40.3%，按年持平；流動比率、速動比率等按年小幅提升，整體償債能力保持穩定。