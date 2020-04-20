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大陸經濟Q2元氣未恢復 6月有望再次降息

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
摩根大通認為歐美國家第2季需求走弱，對大陸經濟形成一定壓力，將表現在出口情況。圖／本報系資料庫
摩根大通認為歐美國家第2季需求走弱，對大陸經濟形成一定壓力，將表現在出口情況。圖／本報系資料庫

大陸第2季經濟仍無法完全恢復，政策支持力度有望加碼。中共中央政治局會議亦罕有地明確提出「降息+降準」的貨幣政策組合，不少分析認為，6月底前政策利率有望再次降息。

摩根大通表示，歐美國家第2季需求走弱，對大陸經濟形成一定壓力，將表現在出口，也會對就業、居民收入、內需等帶來壓力，儘管當前大陸經濟在加快復甦進程，但預計第2季經濟尚難完全恢復到疫情前水平。

「大陸經濟的V型復甦將在第2季和第3季。由於發達經濟體經濟持續下滑，對於大陸近期的復甦沒有過於樂觀。維持對於大陸第2及第3季度經濟增速分別年增1%和5%的預測，2020年全年經濟增速預測1.3%。」摩根大通報告稱。

中國經濟網報導，分析稱，大陸存款基準利率降息亦漸行漸近，進而帶動LPR（貸款市場報價利率）、貸款實際利率繼續下行，貨幣政策方面，預計6月前還有一輪降息，逆回購、MLF、LPR，甚至存款基準利率都有望下行。6、7月有望還有一次降準。

不過，此輪政策刺激的關鍵應在財政政策，直接惠及中小微企業和家庭，針對性更強，貨幣政策更多起到補充、配合的效果。

存款基準利率作為中國利率體系的壓艙石，其下調一方面可以促進銀行負債端成本的進一步下行，從而帶動貸款利率繼續下降；另一方面，其變動具有較強的信號意義，下調存款基準利率可以明確向市場釋放人行進一步加碼逆周期調節的政策信號，顯示官方穩經濟的決心。

方正證券首席經濟學家顏色認為，當前央行的貨幣政策主要以降息為主，以調整存款基準利率為途徑降低銀行負債端利率將釋放較強寬鬆信號，產生更大逆周期調節效果，預計人行將在審慎考慮多方面因素後，於4月末適時降低存款基準利率。

中信證券研究所副所長明明稱，降息是「貨幣+財政」政策組合的必然選擇。降息需要從政策利率、LPR和存款基準利率三個層面關注，三個層面的相互聯繫和制約是判斷降息路徑的重要依靠。

摩根 降息

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