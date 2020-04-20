促消費 武漢發放5億元人民幣消費券

新型冠狀病毒肺炎疫情對大陸經濟造成嚴重衝擊，不少地方政府祭出刺激消費的措施。據大陸央視報導，從周日（19日）中午12點開始，武漢市政府陸續向全體在漢人員投放5億元（人民幣．下同）的「武漢消費券」，以活躍消費市場，釋放消費潛力，幫助各類企業和商戶復工復產、恢復經營。

報導稱，武漢市政府共拿出5億元投放在消費券，相關網路平台也同時匹配了18億元，總價值達到23億元。這些消費券可用在餐飲、商場、超市便利店和文體旅遊，抵扣面值分別為10元、20元、50元和80元。19日中午12時，第一批消費券正式發放，所有在漢人員都可以在支付寶等應用程式領取。

武漢市商務局局長韓民春表示，19日第一批發放了300萬張不同類別的消費券。其中還包含總額1800萬元的專用消費券，面額都是100元，通過各個區、街道定向發放到低保、特困等困難群眾手裏，可以用來直接購買100元的商品，不需要額外的費用。

報導指出，武漢市各大商場也紛紛推出不同類型的優惠活動，配合消費券「疊加使用」，希望以此吸引更多的消費者。

據了解，「武漢消費券」總體投放分兩期執行。第一期是從4月19日至5月31日，第二期是從6月1日至7月31日。同時，武漢市還將對參與活動的商戶進行檢查，一旦發現商家有利用消費券變相漲價等行為，將依法查處。