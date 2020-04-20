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大陸首季財政收入年減逾14%
據中國大陸財政部公布，首季一般公共預算收入按年下跌14.3%，至約4.598兆元（人民幣，下同）；公共預算支出跌5.7%，至約5.58兆元。
首季3個月財政收入按年分別跌3.9%、21.4%及26.1%。
大陸財政部表示，首季財政收入減少主要受疫情影響，導致稅基減少，以及支持疫情防控及復工復產、鞏固減稅降費效果等多個因素影響。而受國內外疫情變化影響，第2季財政收入按年呈下降趨勢，但經濟逐步恢復，減幅將收窄。
另外，截至上日各級財政累計支出疫情防控資金1452億元，至上星期中，大陸各地發行新增地方政府債券近1.57兆元，佔提前下達額度的85%，近期正準備再提前下達1兆元地方政府專項債券額度。
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