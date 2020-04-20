快訊

磐石艦一確診14日竟下船購物 台南疫調打臉國防部

染疫24國軍停留地點 指揮中心已向20多萬民眾發簡訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸國資委：陸央企復工復產率達99.4%

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
因疫等下行壓力遠超預期，大陸中央企業生產經營面臨諸多挑戰，期內實現淨利潤較去年下降58.8%。（央視網）
因疫等下行壓力遠超預期，大陸中央企業生產經營面臨諸多挑戰，期內實現淨利潤較去年下降58.8%。（央視網）

中共國資委秘書長彭華崗表示，新冠肺炎疫情對中國大陸經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，首季經濟不確定不穩定因素顯著增多，下行壓力遠超預期，中央企業生產經營面臨諸多挑戰，期內實現淨利潤1304億元(人民幣．下同)，按年下降58.8%。在復工復產方面，央企復工復產率目前已達到99.4%。

據香港信報財經網報導，大陸央企期內實現營業收入6兆元，按年下降11.8%，超過八成企業營業收入下滑。57家企業淨利潤下滑，26家企業經營淨虧損，雖然3月淨利潤比2月明顯回升，但與去年同期相比還有較大差距。

彭華崗表示，疫情全球大流行導致國內外需求驟然萎縮、原油等大宗商品價格急劇下跌，部分能源類央企執行國家政策向全社會讓利，在市場和政策的疊加影響下，石油石化、航空、汽車、電網等企業收入效益都出現深度下滑。

他指出，從整體上看，雖然多數央企生產經營遇到前所未有的困難，效益恢復增長面臨巨大壓力，但各企業都在採取有效措施，挽回損失，總體運行還是保持平穩狀態。

在復工復產方面，石油石化、電網電力、鋼鐵、機械裝備製造和航空運輸等企業，春節、疫情期間不停工，全力穩定生產經營。央企復工復產率目前已達到99.4%。

受疫情期間部分停工停產影響，首季央企完成固定資產投資3647.6億元，按年下降4.5%，但3月完成投資按年增長4.1%，月度投資規模已恢復至正常水平。

截至3月底，央企平均資產負債率65.6%，按年下降0.1個百分點；56家企業資產負債率按年下降，37家企業降幅超過1個百分點；帶息負債比率40.3%，按年持平；流動比率、速動比率等按年小幅提升，整體償債能力保持穩定。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

疫情衝擊巨大 陸國資委：陸央企首季淨利潤年跌近59%

李文亮、夏思思被提名為今年大陸「五四獎章」獲得者

大陸股市滬指開市走穩

大陸新增12例確診 8境外移入4本土病例

相關新聞

大陸國資委：陸央企復工復產率達99.4%

中共國資委秘書長彭華崗表示，新冠肺炎疫情對中國大陸經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，首季經濟不確定不穩定因素顯著增多，下行...

疫情衝擊巨大 陸國資委：陸央企首季淨利潤年跌近59%

中國大陸國資委公布，大陸央企首季營業收入6兆元（人民幣，下同），按年跌11.8%，有超過80%企業營業收入下滑。至於淨利...

人行數位幣 五個試點先行

中國人民銀行首度證實，數位貨幣將先行在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試，人行強調，不會影響人民幣發行流通體系、金融市場和社會經濟。

大陸股市滬指開市走穩

中國大陸股市，今天上證指數開市走穩。

疫情衝擊 鴻海旗下鴻騰首季獲利估大減97%

受新冠肺炎疫情影響，鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技預期，今年第1季自結獲利下滑到100萬美元，較去年同期4550萬美元大減...

貴州拚經濟 發5千萬元消費券

為提振消費信心，激發消費需求，讓消費熱起來、經濟活起來，更好發揮消費對經濟增長的基礎性作用，貴州決定從4月18日起至7月底開展多彩貴州促消費百日專項行動，涉及擴大文化旅遊、汽車、零售餐飲消費行動，實施消費扶貧、培育新興消費、降本減負紓困的行動。

廣東6成外貿企業 跨境收支使用人民幣

中國人民銀行廣州分行17日發布最新數據，今年1月至3月，廣東共辦理跨境人民幣結算業務8971.34億元，同比增長16.1%，占本外幣跨境收支的39.3%，較2019年提高4.7個百分點。廣東已有超過六成外貿企業跨境收支使用人民幣結算。

東莞打造3大平台 助外貿企業拓展內銷

廣東東莞市商務局副局長張弢近日透露，近期東莞將重點打造優品專區、線上展會和直播電商三大平台，幫助受到新冠肺炎疫情影響的外貿企業拓展內銷。

陸出口商突圍 轉向跨境電商

3月中國大陸出口同比降幅雖比1-2月大幅收窄8.8個百分點，但專家認為，大陸外貿企業最艱難的日子還未結束。中國國際經濟交流中心學術委員會委員王軍受訪時直言，3月出口回暖並不能完全代表大陸外貿企業眼下真實處境。

線上直播 促銷小提琴

小提琴生產企業的出口訂單減少，一些企業採用線上直播的方式，為受眾介紹提琴知識，帶動線上銷售。

德陽智造汽輪機組 進入商業運行

近日，在華潤電力滄州運東熱電聯產項目現場，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）提供的2×350MW熱電聯產工程1號機組，順利通過168小時滿負荷試運考核。機組參數優良，標誌著東汽自主研製的首台350MW反動式筒形缸汽輪機組正式進入商業運行，「德陽智造」再上新台階。

保時捷3月銷量 超過去年同期

保時捷近日在上海和斯圖加特同時發布今年首季銷售數據。受新冠肺炎疫情影響，今年一季度保時捷在中國大陸的銷量同比（與去年同期相比）下降17%，但3月業務已回歸正軌，單月銷量超去年同期。

熱門新聞

真翻牆！中電電機前董事長潛入對手工廠盜拍專利 當場被抓

稱自己「這輩子不可能打工」 竊賊出獄有公司捧800萬搶人

人人留家抗疫變廚神！超市義大利麵醬一罐難求剩 「茄汁牆」嚇壞網友

今年第二虎 中共公安部副部長孫力軍落馬被查

陸版《夫妻的世界》 天貓總裁妻子疑夫出軌大鬧網紅

捐物資被質疑 馬雲：任何國家都有1％混蛋 不在乎這些

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。