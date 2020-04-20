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疫情衝擊巨大 陸國資委：陸央企首季淨利潤年跌近59%
中國大陸國資委公布，大陸央企首季營業收入6兆元（人民幣，下同），按年跌11.8%，有超過80%企業營業收入下滑。至於淨利潤1304億元，按年跌58.8%，有57家企業淨利潤下滑，26家企業經營淨虧損。
據香港電台報導，大陸國資委秘書長及新聞發言人彭華崗指出，今年首季極不尋常，突如其來的新型肺炎疫情對中國經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，下行壓力遠超預期，央企生產經營面臨挑戰，主要經濟指標出現下滑。
彭華崗指，雖然3月淨利潤較2月份明顯回升，但與上年同期相比還有較大差距，疫情全球大流行導致國內外需求突然萎縮，原油等大宗商品價格急劇下跌，在市場和政策的疊加影響下，石油石化、航空、汽車、電網等企業收入效益出現深度下滑。
彭華崗說，雖然多數央企生產經營遇到前所未有困難，效益恢復增長面臨巨大壓力，但各企業都在採取有效措施，總體運行還是保持平穩狀態。
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