疫情重災區 湖北大學入學考試及復課時間公布

面對捐贈物資卻被有些人質疑，馬雲表示，任何國家都有1%左右的腦子撞壞的混蛋，如果多關注了1%，而忘掉了99%善良的人群，這是人類的悲劇和悲哀，「所以我們並不在乎這些。」

2020-04-19 16:58