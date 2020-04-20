疫情重災區 湖北大學入學考試及復課時間公布
為統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，安全有序恢復教育教學秩序，曾是疫情重災區的湖北省，經湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部研究決定，湖北省高三春季學期開學時間為5月6日。
據新浪微博湖北發布，中共教育部2020年3月31日公告，2020年大陸普通高等學校招生統一考試（大學入學考試，大陸簡稱高考）延期一個月舉行，考試時間為7月7日至8日。
湖北全省普通高中畢業年級（含中職學校和技工學校的畢業年級）學生5月6日統一開學；初三年級開學時間，經各市（州）科學評估確定報省備案後，由市（州）發佈。其他學段和年級開學時間，根據疫情防控情況綜合研判另行發佈。
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