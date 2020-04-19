受疫情衝擊 中共國資委擬推出多措施協助央企
大陸央企受到疫情衝擊影響嚴重，大陸國務院國資委將制定推出一系列支持引導央企深化改革、提質增效的政策措施，推進常態化疫情防控，全面做好改革發展各項工作，以達致全年目標。
據香港信報財經網，中共國資委黨委書記、主任郝鵬表示，央企受到疫情衝擊影響嚴重，面臨的風險挑戰明顯增多，要全面及長遠地看待疫情帶來的挑戰和機遇，推動央企生產經營盡快恢復正常秩序，鞏固和拓展發展基礎和空間。
他指出，要疫情防控工作前提下，要穩經營、穩產業鏈、穩企業，以及保國計民生、保重大工程、保安全生產、保高質量發展等工作，為全面建成小康社會、脫貧作出更大貢獻。
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