大陸復甦 銀聯消費1周增6成

中國地標性商圈上海南京路上的新世界大丸百貨，購物助理陳誠倚在某法國品牌化妝品的櫃檯上，忙著向消費者介紹春季新品，為在直播頁面下單的消費者提供與商場同步的優惠。「消費市場正在迅速復甦，南京路上的客流正逐漸回歸。」新世界大丸百貨電商管理部經理馬牧說。

新華社報導，中國大陸的商業正逐步恢復活力。4月16日，美國新能源汽車巨頭特斯拉宣布入駐中國大陸電商平台天貓，開出中國首家第三方平台官方旗艦店。特斯拉表示，通過入駐天貓，特斯拉將線上模式拓展至第三方平台，更好地滿足中國新生代互聯網用戶的需求。

復甦的不僅是互聯網上的消費，還有實體商業。銀聯消費，從2月中旬開始，各地各行業的消費在逐步恢復，2月下旬，銀聯消費金額周環比增幅為3成；截至4月8日的過去一周，銀聯消費交易金額較2月中旬則增長了6成。

「與居民日常生活相關的，比如吃穿住行等這些行業的增速，普遍在四到六成以上。」中國銀聯大數據部高級主管陳漢說。

隨著疫情防控形勢轉好，大陸各地的餐飲業加速進入復甦期。美團點評的數據顯示，截至4月5日，大陸餐飲商戶的復工率已達85.4%。今年的清明小長假，到店餐飲日均訂單量與3月份的單日均值相比，增長了118%，交易額單日均值增幅則達158%。

長三角一體化發展決策諮詢專家陳雯表示，基於實時大數據監測顯示，市場和消費者的信心正在逐漸恢復，4月8日，平均商業活躍度為78.72%，已有313個城市（占比85.2%）的商業活躍度恢復至75%以上水平。

為提振消費信心，促進復工復產，3月以來，浙江、江西多地陸續發放消費券。支付寶數據顯示，截至目前，已有超千萬線下商家受益於消費券，其中9成以上為中小微商家。

「當前需要一些適當的刺激政策來促進消費，以回補因疫情影響而受到遏制的消費需求，從而加快消費恢復速度。各地政府聯合互聯網平台、商家一起舉辦惠民活動，為疫情後期提振消費提供了一種創新實踐。」中國首席經濟學家論壇副理事長李迅雷說。

中國的經濟重鎮上海最新發布了「上海市促進在線新經濟發展行動方案(2020-2022年)」。上海市商務委副主任劉敏介紹，將推廣直播電商、社群電商、「小程序」電商和音頻、視頻分享平台等新業態，鼓勵電商平台與商場超市合作，推動傳統商業的數字化升級改造。