保時捷3月銷量 超過去年同期

保時捷近日在上海和斯圖加特同時發布今年首季銷售數據。受新冠肺炎疫情影響，今年一季度保時捷在中國大陸的銷量同比（與去年同期相比）下降17%，但3月業務已回歸正軌，單月銷量超去年同期。

中新社報導，受疫情影響，今年第一季度保時捷在中國大陸市場的新車交付量為14098輛，同比下降17%，當季中國仍為該豪華汽車品牌全球最大單一市場。儘管2月銷量呈現大幅下降，但3月保時捷在中國業務已回歸正軌，單月銷量超去年同期。一季度，在前所未有挑戰下，保時捷豪華轎車Panamera中國銷量實現了68%的強勁增長，全新保時捷911的銷量也增長了11%。

「我們明顯感受到了疫情對銷量的影響，但我們始終與全球合作夥伴在一起，共同為恢復業務、重振市場做出快速且適當的應對舉措。」負責銷售與市場的保時捷全球執行董事會成員馮佩德表示，「我們對前景充滿信心，尤其是我們看到了中國市場的明顯復甦，中國的保時捷中心幾乎都已重新對外開放了」。

今年前三個月，保時捷全球新車交付量53125輛，同比下降5%。其中，Cayenne以18417輛新車交付量成為最暢銷車型；Macan緊隨其後，新車交付量15547輛；全新保時捷911系列車型的新車交付量為8482輛。此外，保時捷首款純電動跑車Taycan今年一季度亦交付了千餘輛新車。