德陽智造汽輪機組 進入商業運行

近日，在華潤電力滄州運東熱電聯產項目現場，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）提供的2×350MW熱電聯產工程1號機組，順利通過168小時滿負荷試運考核。機組參數優良，標誌著東汽自主研製的首台350MW反動式筒形缸汽輪機組正式進入商業運行，「德陽智造」再上新台階。

華潤運東專案是城市基礎配套、民生、大氣汙染治理綜合能源服務示範工程，採用高參數、大容量、高效率的供熱機組，替代供暖區域所有高耗能小鍋爐，並同步建設脫硫、脫硝、電除塵系統、煙氣消白設施，推動實現「燃煤不見煤，發電不冒煙」。

同時，配套建設工業廢水處理、含煤廢水、脫硫廢水及生活汙水等處理系統，分級分類回用，實現廢水零排放，使該項目環保指標、能效指標成為同類機組的「領跑者」，邁入世界一流水準行列。該項目汽輪機採用東汽自主研製的首台350MW沖、反動式結合筒形缸機型，對今後的定型及推廣具有重要意義。

據悉，項目正式投產後，預計年發電量35億千瓦／時，可供居民採暖1400萬平方米，工業蒸汽140噸/時，將有效解決當地「一城二區」集中供熱供需矛盾，實現發電、工業蒸汽、民用供暖、供冷四聯供，提升當地城區居民的生活品質和幸福指數。