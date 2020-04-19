陸版《夫妻的世界》 天貓總裁妻子疑夫出軌大鬧網紅
韓劇《夫妻的世界》近日熱播，中國大陸則有現實版上演。新浪微博認證博主「花花董花花」於微博上出言大罵淘寶網紅張大奕，據報「花花董花花」正是中國淘寶天貓總裁蔣凡之妻。蔣凡隨後隨即對家人在微博的發言表示歉意，並請公司對自己進行調查。阿里巴巴集團首席人力官童文紅表示就此表示，公司會展開調查。
據星島網，上周五微博博主「花花董花花」發佈一篇貼文，貼文內容大致指控某人不要再招惹「花花董花花」的老公，否則就會對其不客氣。貼文尾段又標籤了淘寶網紅張大奕，不少大陸網友推測「花花董花花」所指控的女主角正是張大奕。
「花花董花花」的博文在微博引起熱議，據悉，「花花董花花」為天貓總裁蔣凡的妻子，其後蔣凡在阿里巴巴內部網路發文道歉，就其家人在微博的言論，及一些網路傳言對公司造成影響表示歉意，並懇請公司對蔣凡自己展開調查。
蔣凡的道歉不但未能平息輿論，反引發大陸網友輿論對張大奕身後的美股上市公司「如涵控股」和淘寶天貓平台的關係猜測。
據童文紅表示，在蔣凡貼文下留言表示，因家務事影響公司聲譽，確實應該反思及道歉，就相關網路傳言公司會展開調查，並且強調無論任何人都必須遵守公司商業準則，絕無例外。
雖然目前阿里巴巴的調查結果目前還不清楚，不過如涵控股已經受到波及，截至周五美股收盤，如涵控股股價下降6.36％，市值蒸發約15億人民幣。按照張大奕持股約13%計算，其身家損失超過2000萬人民幣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言