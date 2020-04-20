陸出口商突圍 轉向跨境電商

3月中國大陸出口同比降幅雖比1-2月大幅收窄8.8個百分點，但專家認為，大陸外貿企業最艱難的日子還未結束。中國國際經濟交流中心學術委員會委員王軍受訪時直言，3月出口回暖並不能完全代表大陸外貿企業眼下真實處境。

中新社報導，事實上，作為中國大陸重要的貿易夥伴，歐美自3月中旬起疫情驟然惡化，導致大陸企業承接的大批歐美訂單被延期或取消，爭取新訂單也非常困難，這對出口的影響將在今後幾個月的數據中逐步顯現。

招商證券宏觀分析師謝亞軒也表示，3月大陸國內復工復產加速推進，彌補了2月部分未完成的訂單。不過，3月起歐美對經濟活動的限制開始升級，疫情對企業、居民正常生產生活也造成衝擊，外需所受影響將進一步體現。

外需短期難以恢復情況下，大陸出口商開始尋找新突圍之道。有些從「宅經濟」中得到靈感，發現了新商機。靠創意家居生意起家的朱秋城透露，最近公司不到三天時間接到兩筆歐洲的訂單，一筆是丹麥買家訂購的8萬件寵物用品，一筆是義大利買家訂購的1000個DIY模型。「這些商品都屬於『宅經濟』品類，估計以後會愈來愈火」。

據法國電商平台數據，3月動感單車銷售額增長了989%，啞鈴銷售額增長了762%，兒童運動鞋銷售額也翻了3倍。有些在加緊發展跨境電商。傳統貿易受阻之際，把貿易轉到線上漸成潮流。近期，中國大陸不少地方跨境電商都出現了井噴式發展。

據官方數據，一季度福建企業通過海關跨境電商管理平台進出口比去年同期增7.7倍；市場採購出口增2.1倍；在湖南，一季度跨境電商預計完成1億美元，同比增長40%；在四川，成都國際鐵路港跨境電商交易量達106萬單，同比增長近21倍，其中70%是出口訂單。

還有些把目光轉向國內市場，不過這條路要走通並不容易。一方面，大陸國內需求眼下比較低迷。3月消費雖然出現回暖跡象，但人們期待的「報復性消費」並沒有到來。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院流通與消費研究所副研究員王岩表示，疫情之下很多人對未來收入預期都不樂觀，到店消費依然謹慎，這會直接影響消費支出，短期內出現報復性消費可能性較低。