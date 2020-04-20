東莞打造3大平台 助外貿企業拓展內銷

剛過去的周末，中國大陸外冷內熱的一件大事，名為「天貓夫人手撕網紅張大奕 」。說這事外冷內熱，有兩層意思，一層是外部世界不大知道這事，而在中國網路有逾2億的閱讀量，這還是「首次出現動用資本力量大規模刪帖」下發生。另一層外冷內熱的意思，是說外部人員都在一起桃色事件面前啃瓜吃花生，而事件的關連方可能焦急萬分。

2020-04-19 23:59