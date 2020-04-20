東莞打造3大平台 助外貿企業拓展內銷
廣東東莞市商務局副局長張弢近日透露，近期東莞將重點打造優品專區、線上展會和直播電商三大平台，幫助受到新冠肺炎疫情影響的外貿企業拓展內銷。
中新社報導，東莞素有「世界工廠」之稱，外貿企業眾多，是一座以外向型經濟為主的城市。往年這個時候正是外貿企業接單的高峰期，然而當前全球新冠肺炎疫情肆虐導致外部需求急遽萎縮，一些外貿企業受到疫情影響明顯。
「當前核心要幫助企業拓展國內市場，從而保產能保訂單保生存。」張弢說，按照東莞市政府的部署，近期東莞將重點打造三大平台，幫助受到疫情影響的外貿企業拓展內銷。
東莞將打造優品專區，深化與阿里巴巴、京東、蘇寧、拼多多、字節跳動等電商平台合作，根據東莞市的產業發展特點，支持企業「抱團」上線各大平台開設「東莞優品館」、「東莞製造專區」等欄目。東莞還將打造線上展會平台，實施「東莞製造」品牌戰略，安排專項資金支持打造「線上加博會」。
此外，東莞還打造直播電商平台，把握線上直播電商發展日漸成熟的契機，將直播電商發展納入東莞市電子商務發展整體布局，支持直播產業基地和本土直播電商平台建設，支持製造企業開展直播銷售，打造一批「網紅帶貨」集聚區，加速形成本地化的「莞貨」內銷集群。
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