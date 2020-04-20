廣東6成外貿企業 跨境收支使用人民幣
中國人民銀行廣州分行17日發布最新數據，今年1月至3月，廣東共辦理跨境人民幣結算業務8971.34億元，同比增長16.1%，占本外幣跨境收支的39.3%，較2019年提高4.7個百分點。廣東已有超過六成外貿企業跨境收支使用人民幣結算。
新華社報導，其中，貨物貿易和服務貿易跨境人民幣結算4179.71億元，占業務總量的46.6%；直接投資和跨境融資2042.62億元，占業務總量的22.8%；辦理跨境人民幣業務的企業9.8萬家，涉及境外國家和地區224個。
今年以來，人民銀行廣州分行進一步簡化、優化人民幣跨境結算流程，為全省優質企業提供更高水平貿易投資便利化創新試點業務，積極推進廣東自貿區自由貿易帳戶體系業務開展，支持外貿企業通過支付機構開展貿易項下跨境人民幣結算以提高資金結算效率。
人民銀行廣州分行相關負責人表示，下階段將繼續提升廣東貿易項下人民幣跨境收支占比，促進更高水平貿易投資便利化試點業務發展，拓展跨國企業集團資金集中運用範圍，支持企業開展跨境人民幣融資業務，使企業貿易投融資更加高效化、便利化，幫助境內企業和「走出去」企業有效應對當前複雜形勢下經營困難問題，支持外貿企業復工復產，促進外貿穩定增長。
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