貴州拚經濟 發5千萬元消費券

為提振消費信心，激發消費需求，讓消費熱起來、經濟活起來，更好發揮消費對經濟增長的基礎性作用，貴州決定從4月18日起至7月底開展多彩貴州促消費百日專項行動，涉及擴大文化旅遊、汽車、零售餐飲消費行動，實施消費扶貧、培育新興消費、降本減負紓困的行動。

中新社報導，擴大文化旅遊消費行動中，貴州省內開放的A級旅遊景區（不含溫泉旅遊景區和景區內特許經營項目）實行門票全免，遊客可通過預約分時段進入景區。當地官方將推動落實支持文化旅遊業恢復並高質量發展十條措施，支持困難文化企業復工復產復市復營，促進文化旅遊消費。

同時，鼓勵購買貴州省重點汽車生產企業生產的乘用車，前1萬台每台車給予10000元（人民幣，下同）購車消費補貼；對在合作汽車零售企業新購和以舊換新，並在該省落籍的普通燃油乘用車，前2萬台每台給予2000元加油抵扣券；落實新能源汽車購置補貼和免徵車輛購置稅優惠政策；公務用車6月底前在省內汽車銷售企業依法完成採購。

擴大零售餐飲消費行動中，貴州將通過多彩寶APP和商場發放5000萬元多彩貴州消費券，在餐飲、購物等領域消費時抵扣相應費用；支持省內相關金融機構通過「貴州省勞動用工大數據綜合服務平台」向務工人員發放2000萬元消費券。

官方將安排促消費活動資金2000萬元，開展活動，對積極參加活動的大型商場、餐飲酒店等企業，每家給予不超過5萬元的補貼；4月30日前發放2020年國家法定節假日工會福利消費券，並積極與有關企業合作開展優惠促銷活動；支持貴州省內重點家電生產企業開展價格折扣優惠活動。

貴州還將實施消費扶貧行動，加大對貧困區農副產品採購力度，將省內公共機構對省農產品採購率提高到80%以上。

此外，實施培育新興消費行動，鼓勵電信運營商提供信息消費優惠活動；5G基站實現「縣縣通」，對每個5G基站建設給予2000元補貼，加快推動形成新的信息消費；安排不低於500萬元資金向各類雲服務消費企業用戶發放「雲使用券」，支持企業上雲用雲；支持發展「智能+」「宅經濟」「母嬰經濟」等消費新業態，給予科技資金支持。