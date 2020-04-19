捲入網紅緋聞 天貓總裁蔣凡道歉：請公司調查

淘寶天貓總裁蔣凡與大陸網紅傳出緋聞，蔣凡18日在阿里公司內部網站聲明，因家人在微博上的言論和一些不實網路傳言給公司帶來非常不好的影響，深表歉意，請公司對自己展開調查。

澎湃新聞報導，蔣凡發聲後，有消息稱，阿里巴巴首席人才官童文紅在蔣凡發帖下回覆，稱因家庭事務而嚴重影響公司聲譽，確實不應該，要認真反思，也應該道歉。對於相關網路傳言，公司會進行調查。

4月19日，澎湃新聞從阿里內部確認上述消息。

事情的起源來自於老婆的反擊，4月17日，蔣凡的妻子在微博發文，「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹老公，我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之。」並且在文上標註張大奕。

張大奕被稱為「大陸電商第一網紅」，主要銷售渠道則是幾家淘寶皇冠店，而蔣凡是淘寶天貓的總裁，被質疑兩人是否有什麼利益關係。張大奕是2015搜狐時尚盛典年度電商模特候選人、淘寶素顏大賽第一名。

據虎嗅報道，張大奕回應，只是一場誤會。

1985年後出生的蔣凡，是阿里巴巴高層中最年輕的管理者之一，他在2013年進入阿里巴巴工作，2017年12月出任淘寶總裁，2019年3月兼任天貓總裁，2019年4月19日，任天貓法定代表人以及董事長兼總經理。