搶攻衛星通信導航 吉利集團要跨界造火箭

中國汽車大廠吉利集團要造火箭？有消息指稱，吉利集團下屬公司浙江時空道宇科技有限公司（時空道宇）公開招聘火箭總工程師，引發外界議論。對此，吉利汽車集團副總裁楊學良17日晚間向媒體證實招聘消息屬實：「招火箭總師，歡迎報名」。

新京報報導，吉利在航天領域早已布局。今年3月3日，吉利控股集團宣布，吉利全面布局商業衛星領域，預計年內發射兩顆低軌衛星。據了解，該項目就是由時空道宇自主設計完成，且已通過各項鑑定試驗與測試，預計將於今年內完成發射，衛星將為高級別智能駕駛提供高精度定位服務。

報導稱，據吉利集團官方消息，吉利於2018年戰略投資航天科技公司時空道宇，開始布局天地一體化出行生態。而時空道宇的一則公開招聘介紹，該公司是吉利科技集團的一級新興戰略子公司，團隊核心技術成員均來自於國家航天體系內，擁有多年衛星研發經驗。公司主要負責全球通信及導航星座系統的組建與運維，支撐吉利與戴姆勒未來出行通信需求，同時為各類行業用戶提供衛星通信與導航一體化的解決方案，布局成為以自有衛星星座為核心的天地一體化物聯應用解決方案服務商。

天眼查數據顯示，浙江時空道宇科技有限公司成立於2018年11月，註冊資本5億元人民幣，法定代表人為王洋，李書福任董事長。主要股東是吉利控股旗下投資公司杭州邁捷投資有限公司（持股比例為70%），經營範圍包括衛星通信系統、通信技術、數據處理技術、電信業務等。