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瑞信拿下控股權 大陸外資控股券商增至6家

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
瑞信拿下瑞信方正證券控股權。圖／中新社資料照片
瑞信拿下瑞信方正證券控股權。圖／中新社資料照片

大陸外資控股券商又增加一家。大陸證監會17日對瑞信方正證券（瑞信方正）變更控股股東做出批覆。核准瑞士信貸銀行成為瑞信方正主要股東、控股股東及實際控制人。

至此，大陸外資控股券商已經有6家。

澎湃新聞報導，瑞信將出資人民幣6.2847億元參與增資，其中2.8898億元將在增資完成後納入瑞信方正註冊資本，該公司註冊資本也將由8億元攀升至10.8898億元。

2019年4月，方正證券發布公告稱，瑞信計畫以非公開協議方式，單方面向瑞信方正增資人民幣6.28億元。增資完成後，瑞士信貸對瑞信方正的持股比例由增資前的33.3%提高至51%，並成為瑞信方正的控股股東，方正證券則放棄本次增資權。

瑞信方正成立於2008年，總部設於北京。2016年10月，瑞信方正在深圳前海推出證券經紀業務。

瑞信集團首席執行官高曦泰表示，這是瑞信在中國大陸戰略發展進程中的重要里程碑，與集團在亞太乃至全球業務平臺攜手共同推進瑞信全球戰略。瑞信的長期目標之一是在大陸金融市場對外開放穩步推進的過程中，為其發展貢獻力量。

瑞信亞太區首席執行官司徒瀚說，瑞信致力於長期發展在大陸的業務，相信證券合資公司是該公司在大陸打造本土業務實力的關鍵平臺。大陸市場對公司的意義重大，瑞信計畫繼續推進在大陸投資，為大陸本土和海外客戶提供全方位的金融產品和服務。

摩根士丹利、高盛已於3月27日雙雙拿下51%控股權，成為大陸外資控股券商。另三家更早拿下控股權的是瑞銀證券、摩根大通證券、野村東方國際證券。

今年4月1日起，大陸進一步全面鬆綁對證券公司、基金管理公司的外資持股比例限制。

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