賣劣質口罩到義大利 陸媒起底「愛寶達」是台企
大陸送往義大利的口罩，因品質不良遭退貨引發爭議，其中一間位於深圳出口不合格口罩的公司愛寶達科技，被陸媒起底之前是做耳機生意，今年2月18日變更新增醫療器材項目，而且還是一家台資企業，遭大陸網友批評，「讓大陸背黑鍋。」
界面新聞報導，大陸商務部13日在一則通報中，點名批評了兩家進行防疫用品出口的企業：分別是北京啟迪區塊鏈科技與深圳愛寶達科技，並且停止了兩家公司的防疫用品出口。
在商務部的通報中，愛寶達被批評為：「因產品品質問題被外方退貨，擾亂防疫用品出口秩序，嚴重影響國家形象」。
愛寶達公司一名負責對外出口的員工表示，公司所出口的防疫用品是口罩，出口到義大利。也是看到新聞才知道公司口罩出了問題。
對於，被大陸商務部點名停止防疫用品出口，愛寶達科技也對外回應，雖被停止業務，但產品是否有問題，還需等待貨物拿回後再做檢測，等檢測報告出來後才有定論，目前確定已經暫停該業務的生產。
實際搜尋大陸國家企業信用信息公示官網系統，基本工商訊息登記，該公司是「台港澳法人獨資」，成立於2016年11月16日，是愛寶國際集團有限公司全資控股的子公司。
愛寶達科技的法定代表人為黃子芸，身兼公司執行董事和總經理，註冊資本人民幣1000萬元，公司人員規模小於50人。
而愛寶達科技經營範圍，原本是做耳機研發商，經營專案包含有電子產品、電器產品、音視頻電子設備、電子白板的設計、開發及技術諮詢等。
該公司於2月18日變更新增經營項目，有第二、三類醫療器械生產與銷售、一類醫療器械的生產和銷售，主要生產口罩、消毒水、防護衣、防護眼鏡、一次性手套、額溫槍，滅火毯、警用器材、治安器材、刑事技術器材等產品的批發與零售納入業務範疇。
根據調查，愛寶達是一家台資企業，訂單主要來自海外，母公司為AIPO International Co. Ltd（AIPO），根據global sources公開資料顯示，AIPO成立於1996年，以ODM和OEM代工方式生產聲學類產品，如TWS耳機、頭戴耳機、麥克風等，擁有占地面積20000平方公尺的獨資工廠。
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