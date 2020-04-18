上海廠復工 特斯拉3月大陸新車登記數量創新高

先前因新冠疫情臨時關閉的上海工廠恢復生產，特斯拉3月的大陸新車登記數量也升至創紀錄水準，根據大陸汽車工業信息網的數據，3月大陸生產特斯拉汽車的註冊登記量升至11,280輛，是2月的五倍。

彭博報導，至於大陸3月進口特斯拉數據則尚未公布；但2019年3月，大陸進口特斯拉的註冊數量為9273輛，今年2月則進口182輛。

這些數字代表自從該公司新的上海廠，新年前後開始投產交付以來，特斯拉在大陸已經加速，也證明在大陸這個全球最大的汽車市場，疫情期間暴跌的汽車需求正在逐步回升。

高盛分析師Mark Delaney日前在報告中寫到，上海工廠投產後，特斯拉「相信自己現在可以更好地進入這個龐大的潛在市場。」

特斯拉17日美股收盤上漲1.16%，連續10日上漲，是2013年以來同時間跨度最大累計漲幅。

特斯拉代表人拒絕回覆大陸的月度數據。特斯拉本月初公布的首季交付情形優於預期，但並無按照國家地區的交付狀況進行細分。

報導認為，特斯拉上海廠復工的速度比業內其他工廠還來得快，主要是受到當地政府的大力協助，據特斯拉當時表示，自2月10日復工後，上海廠產能已超過停產之前的表現。