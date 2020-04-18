mini店出擊 將加速擴張

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

阿里巴巴盒馬事業群總裁侯毅日前表示，相較於動輒需求面積5,000平方公尺的盒馬鮮生，需求面積只要500平方公尺盒馬mini是第二個新零售模式，今年盒馬mini將加速開店，預計至少達到100家。原先只提供外送服務的前置倉「盒馬小站」，將逐步退出市場，全部轉化升級為盒馬mini。

環球網報導，侯毅指出，相對於盒馬鮮生，盒馬mini最大的優勢是投資相對低，大概是盒馬鮮生的十分之一左右；同時盒馬mini對門市的要求不高，可以快速拓展，也可以進入很多原來盒馬鮮生進不了的郊區、城鎮等三四線市場。此外，盒馬mini的坪效在盒馬小站的四倍以上，並具備盒馬小站所沒有的新零售所有特徵，例如線下門市的引流能力、品牌影響能力等。

而盒馬mini本身具備與盒馬鮮生相同的品類豐富性，帶有餐飲、熟食加工等功能，值得關注是，盒馬mini首店也已經實現了盈利目標。

侯毅認為，盒馬mini才是生鮮電商的終極目標，具備新零售的所有特徵，同時又避免了盒馬鮮生大投資、回收慢的缺陷。盒馬今年的發展將全面提速，；侯毅公布2020年的「雙百戰略」：盒馬鮮生會員店和盒馬mini店將各開100家。

盒馬mini今年將會走出上海，成為盒馬第二個在全大陸快速複製的業態；而這種mini小店的形式，也獲得了行業內的認可，包括沃爾瑪、永輝超市、大潤發等零售商超，在2020年都將致力於發展小店模式，行業內的競爭將更加激烈。侯毅認為，這些都構不成對於盒馬mini的直接競爭：「他們的mini店還是小超市，盒馬的mini就是一個購物中心。」但誰能夠在開店步伐上加快腳步，快速布局占領消費市場，也成為了關鍵。

電商 沃爾瑪 上海

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