昨（17）日公布的一項最新調查顯示，即使受新冠肺炎疫情影響，在大陸經營的大部分美國企業仍不打算把生產和原料採購環節轉移到大陸其它地區或海外。

中國人民銀行行長易綱也表示，大陸經濟增長保持韌性，長期向好的基本面沒有改變。

路透報導，北京和上海的美國商會，以及普華永道的聯合調查顯示，接近70%的受訪者表示，他們預期在中國大陸的供應鏈業務會在三個月內恢復正常，96%的人估計在三至六個月內恢復正常。

中國美國商會會長畢艾倫表示，與國際間的一些說法形成對比，我們從中國大陸獲得的數據表明，大多數會員短期內不會打包走人。他強調，在經歷了好幾個月的封鎖措施後，中國大陸在重啟經濟的方面似乎走在世界前面。

人行網站披露，易綱在國際貨幣與金融委員會會議中表示，大陸疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復。大陸經濟增長保持韌性，長期向好的基本面沒有改變。

易綱稱，中方支持國際貨幣基金組織（IMF）在全球金融安全網中發揮核心作用，繼續促進國際宏觀經濟政策協調，並為成員國抗擊新冠肺炎疫情提供有力支持，促進全球經濟增長和金融市場穩定。