盒馬總部落戶上海 衝新零售

阿里巴巴集團副總裁、盒馬事業群總裁侯毅昨（17）日在啟動儀式上宣布，盒馬總部落戶上海浦東，年產值逾人民幣100億元的盒馬產業基地，昨天也在浦東新區航頭鎮正式動工。

澎湃新聞援引侯毅指出，作為阿里巴巴探索新零售的急先鋒，盒馬的成功離不開上海這片土地的滋養，四年前，在這裡孵化出盒馬這個全球領先的新零售業態，並在成熟之後走向全大陸各地，改變了許多大陸消費者的生活方式。

盒馬方面表示，盒馬總部位置在浦東陸家嘴濱江大道，預計今年底搬入。

盒馬方面指出，落戶在浦東航頭鎮的產業基地，既是盒馬在上海的「新基石」，也是發展加速器，該產業基地集全自動入庫、自動存儲輸送、分揀加工為一體的加工配送中心，預計2022年投產使用，年產值營收將超過人民幣100億元（約新台幣431億元），服務於上海各大盒馬門市。

盒馬還分別與浦東新區農業農村委、航頭鎮就特色農產品產銷對接、「盒馬村」建設簽署戰略合作框架協議。

上海證券報報導，「盒馬村」是根據訂單為盒馬種植農產品的村莊，透過接入盒馬遍佈全大陸的供應鏈網路和銷售通路，這些村莊從分散、孤立的生產單元，連接到新零售的銷售單元，從傳統農業生產升級為「訂單農業」和「數位農業」，成為現代農業數字產業鏈的一部分。

全大陸首個「盒馬村」出現在四川丹巴八科村，隨後湖北、江蘇、山東、河北、非洲盧安達等地農村也出現了一批「盒馬村」。

盒馬方面表示，上海的「盒馬村」將圍繞盒馬鮮生產業基地，構建從數位化農業基地到生鮮產業基地、再到盒馬新零售門市的農產品供應鏈體系。項目建成後，將帶動浦東八個農業龍頭企業、20個合作社和44個家庭農場實現快速發展，助推農業數位化轉型。

盒馬首店於2016年1月在上海金橋國際商業廣場開出，截至今年3月，盒馬門市數量超過220家，疫情期間，全大陸盒馬鮮生會員店線上流量是去年同期的近三倍，線上訂單比重自50%增至80%。