完美世界CEO 玩出遊戲傳奇

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
完美世界高級副總裁及聯席CEO蕭泓
完美世界高級副總裁及聯席CEO蕭泓

大陸網路遊戲出口商一哥「完美世界」，旗下產品遍及100多國。新冠肺炎疫情期間「宅經濟」爆發，遊戲市場獲利大增。完美世界的CEO蕭泓，從海歸派轉為本土派，曾在思科、飛利浦、戴爾公司任職，從IT跨入遊戲產業。

證券時報報導，完美世界近日發布第1季財報預告，獲利估人民幣5.85億至6.35億元，年增估20.38%到30.66%。公司表示，利潤增加主因是遊戲務快速增長，淨利潤預計年增60%至70%。

在企業陸續復工後，遊戲公司於疫情期間大幅成長，「宅經濟」帶動遊戲市場需求，5G雲端遊戲布局帶來增量市場。完美世界的遊戲業務延續2019年以來強勁增長的勢頭，多款遊戲產品表現突出。完美世界旗下遊戲產品遍及100多個國家，在歐洲、亞洲和北美洲等海外設子公司。

海歸派的蕭泓將海外經驗帶入公司文化，他在1989年獲得清華大學物理學學士學位後，赴美國南加州大學攻讀，並獲得工程學碩士和博士學位。之後在思科、飛利浦、戴爾等公司就職，主管人力資源管理等。

2008年蕭泓轉投遊戲產業，加入完美世界，任高級副總裁及聯席CEO等職。

從理工科到人事管理，從IT行業到遊戲產業，在外界看來這樣的轉變頗具傳奇色彩。蕭泓說，豐富閱歷最大的好處是能從不同視角去審視遊戲產業。如在美國工作時，NBA的火熱場面讓他深刻印象，200多個國家的轉播，數十億觀眾的觀看，感受到競技項目的獨特魅力。他也意識到遊戲產業的全球化加速迫在眉睫。

完美世界成立16年來歷久彌新，除了跟隨多年的老粉絲外，良好的口碑也不斷吸引著新鮮玩家加入。

近年也引進國際電競賽事。2019年8月，第九屆DOTA2國際邀請賽的決賽日在上海舉行，這是賽事誕生以來首次在大陸舉辦。促成這樁國際賽事的推手就是完美世界。

「不僅僅是完美世界想要將TI9帶到大陸，賽事組織也想進入大陸。」蕭泓說。

「2019電競運動行業發展報告」顯示，2019年大陸電子競技觀眾總數將增長至4.5億人，其中電競核心愛好者約為2億人，而大陸將擁有最多的核心電競愛好者，預7,500萬人。

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