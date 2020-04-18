祖龍董座 捧紅精品網遊

祖龍娛樂日前向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市。公司董事長兼CEO李青創業才五年，就讓七款遊戲登上暢銷榜Top 5，原因是入行23年的他，秉持一顆匠心不變的精神，堅守精品路線。

在資本市場上，各界對祖龍娛樂或許比較陌生，但對於遊戲玩家來說，這家公司一直是業界追捧的對象。

祖龍娛樂成立於2014年9月，是一家PC網路遊戲及手遊開發商，前身是完美世界旗下的祖龍工作室，公司主要專注於移動MMORPG遊戲的開發，旗下擁有14款移動遊戲，包括《夢幻誅仙》、《天空紀元》、《萬王之王3D》、《禦劍情緣》等。

李青1998年畢業於清華大學工程物理系，2000年碩士畢業於清華大學核能技術研究院。擁有清華核能技術設計研究院碩士學位和中國長江商學院高級管理工商碩士雙學位。1997年投入遊戲設計工作。

在遊戲行業史上，1997年是一個重要的年份，當時，網易、騰訊等網遊巨頭還沒有進入網路遊戲這個行業。就在這一年，幾個出於對遊戲有興趣的清華宅男創立祖龍工作室，李青便是創辦人之一，並得到清華校友、時任洪恩在線CEO池宇峰的賞識與投資，並將其收入洪恩在線旗下。

「中國成立最早、全球範圍內成功遊戲產量最高的專業遊戲工作室。」這是百度詞條對祖龍娛樂的前身祖龍工作室的描述。

李青曾公開表示，希望能讓全球用戶覺得，中國大陸有一家遊戲公司，能做最好的遊戲。2004年是祖龍工作室的轉折點。這一年，池宇峰成立完美時空網路技術有限公司（完美世界的前身），祖龍工作室也於同年3月與完美世界合併，開始涉足網遊，並由李青擔任首席設計師。

此後，祖龍工作室戰功顯赫，相繼研發出《完美世界》《誅仙》《武林外傳》等爆紅遊戲產品，祖龍工作室從此名聲大噪。整個研發團隊成為完美世界開拓市場的主力軍。

2014年10月底，完美世界對研發團隊進行重組，李青也結束自己近十年的首席設計師身分，憑藉在完美世界集團累積逾十年的網路遊戲開發經驗，專注於手機MMORPG的開發。

有了業界兩大咖加持，李青仍堅持初心，強調堅守匠心是對自己的要求，在面對當今泛娛樂的大潮下，不能欺騙自己，也不能欺騙玩家。擁有一顆持之以恆的「匠心」，唯有如此，祖龍人才能持續打造更多好評如潮的良心作品，並將這些作品回饋給玩家，回饋自己。