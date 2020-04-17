上海交大招保全要碩士學歷？校方：是招管理人員

應徵大學校園保全的工作需要碩士學歷？上海交通大學的一則招聘信息引發網友熱烈討論。根據上海交通大學人才招聘網，其中保衛處的治安管理職位的招聘條件，要求「研究生教育學歷，碩士學位以上。」

不少大陸網友在微博上留言「不好好讀書都不能當保安（全）」、「交大招保安（全）都要碩士研究生」；然而，也有網友對碩卻表示「看清楚，這招的是管理職位」。

澎湃新聞報導，該校招聘工作人員表示，可能部分網友對該職位有所誤解，該職位招的是治安管理，是學校行政機關管理人員，並非保全員，這職位需要負責學校後勤治安信息收集等相關工作，且對校園安全進行統籌管理和設計，目前仍處於應聘階段，並非是招聘一名學校保全。

根據招聘信息的標題顯示，包含「2020年春季統一招聘管理崗」字樣，職責處寫明：負責聯繫校內後勤各部門、商服網點、基建工地安全工作負責人；負責外來人口管理及資訊登記工作；協助公安機關處理校內發生的治安、刑事案件。

此外，還要協助閔行區有關職能部門做好閔行校區周邊環境的治理工作，並收集相關資訊；做好學生治保隊的管理工作，並展開對學生治保隊的培訓；完成處領導和科長交辦的其它工作。

仔細研究招聘所列條件，確實比普通保全技術含量高一些，不過隨著高校年年擴招，大陸畢業生競爭壓力也是逐年走高，2020應屆畢業生人數將達874萬。