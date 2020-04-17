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復工後大陸餐飲有多慘？ 4成關店、3成無法正常發工資
疫情衝擊，大陸餐飲業現況有多慘？中國飯店協會公佈了自3月以來的調查報告，復工後大陸餐飲只是從急診室住進加護病房，至今有近 4 成餐企關店，3 成無法正常發工資。
中國飯店協會針對大陸主要204 家品牌餐企，5451家門店進行調查顯示，超 93% 的餐企營業額不及去年同期的 50%，超 27% 的餐企營業額甚至不到去年同期的 10%。而客流量方面，有 94.61% 餐企客流不足去年同期的一半，能基本恢復到去年同期 80% 以上客流水準的餐企不到 1%，僅為 0.49%。
餐企因疫情而直接關門，影響還在持續攀升。統計顯示，有近 4 成的餐企已經全部門店或關閉了部分門店。在關閉部分門店的餐企中，關閉 20% 以下門店的餐企占比 15.69%，關閉 20%-50% 門店的餐企占比 10.78%，關閉 50%-80% 門店的餐企占比 6.37%，關閉 80% 以上門店的餐企占比 2.45%。
而因「關店潮」所帶來的餐企「裁員潮 」和 「欠薪潮」也同樣不容小覷。目前已有 38.76% 的企業被迫面臨部分裁員或解散員工問題，其中裁掉一半以上員工的餐企占比達到 8.61%。另外 28.64% 的餐企表示，存在延後發工資或發不出工資的問題。
報告指出， 70.59% 的餐企表示接下來的 4 月至 5 月才是困難的時期。餐企正陷入「復工難復市」的窘境之中。
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