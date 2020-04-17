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用戶言論踩紅線 廈門青瓷收回地下城物語代理權

中央社 / 台北17日電

廈門青瓷數位公司今天表示，由於有用戶在電玩遊戲「地下城物語」聊天頻道中「惡意發表辱華、分裂等不當言論」，經交涉後，今天凌晨決定終止與台灣營運商藍鵲數位娛樂的合作。

「地下城物語」簡體中文版名稱為「不思議迷宮」，由「廈門青瓷數碼（數位）技術有限公司」開發，台灣「藍鵲數位娛樂」於2017年7月取得台港澳繁體中文版代理營運權。

廈門青瓷發布消息說，在第一時間勒令整改、交涉後，今天凌晨決定正式終止「不思議迷宮」與台灣營運商的合作，原因是有用戶在聊天頻道中「惡意發表辱華、分裂等不當言論」。

這項聲明說，「對此，我們表示強烈憤慨和譴責」、「青瓷遊戲絕不容忍任何傷害祖國的行為」。

「地下城物語-全球中文版」官方臉書下午也公布終止代理公告說，近期因多次收到原廠（廈門青瓷）加強控管的強烈要求，基於諒解原廠難處，有限度地配合進行了部份作業，但是原廠近日陸續提出包含永久停權等更嚴格控管的要求，「已明確抵觸我們營運遊戲的原則與最大底限」。

公告說，在確認原廠堅持加強控管的要求已無任何轉圜餘地後，決定正式終止與原廠「地下城物語-全球中文版」的代理合作關係。玩家所有遊戲資料將會全數保留，相關營運業務自即日起由原廠繼續進行。

此前，任天堂熱門電玩「集合啦！動物森友會」也傳出有玩家在網上惡搞中國國家主席習近平的遊戲畫面，踩到中國政治紅線而遭大陸電商平台下架。

廈門 藍鵲 電商

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