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風向變了回不去？英法同步質疑「中國隱瞞疫情真相」

國際期刊指台灣防疫成績不如陸 陳時中嚇一跳

沒「疫」外中Q1對美出口降23.6%

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電
受到疫情影響，進出口總額6.57萬億元，下降6.4%。(新華社)
受到疫情影響，進出口總額6.57萬億元，下降6.4%。(新華社)

商務部網站16日消息，今年一季度，受疫情影響，中國進出口總額人民幣6.57萬億元（兆，約9279億美元），下降6.4%。其中，出口3.33萬億元（約4704億美元），下降11.4%；進口3.24萬億元（約4756億美元），下降0.7%；貿易順差983.3億元（約138.9億美元），減少80.6%。其中，對美國出口下降23.6%。

商務部網站消息稱，從市場看，對東盟出口增長2.4%，對「一帶一路」沿線國家出口下降1.8%，分別好於整體出口增速13.8和9.6個百分點。對美國、歐盟、日本等傳統市場出口分別下降23.6%、14.2%、14.1%。

從經營主體看，民營企業出口占比達51.4%，較去年同期提高2.1個百分點，體現出較強韌性。

從主要產品看，集成電路、醫療器械出口增速分別高於整體23.3、10.2個百分點。服裝、鞋靴、家具等產品出口受到較大衝擊，七大類勞動密集型產品出口降幅深於整體3.9個百分點。

從貿易方式看，加工貿易出口下降17.3%，跌幅深於整體5.9個百分點。從月度看，隨著國內復工復產進度加快，外貿企業加快節前訂單生產，搶時間搶履約，同時海外疫情影響存在滯後效應，3月進出口降幅收窄。

中國無大規模外資撤離情況

據每日經濟新聞報導，商務部新聞發言人高峰昨天表示，從總體上看，儘管疫情對在華外資企業造成一定影響，但中國沒有也不會出現大規模外資撤離情況。外國投資者持續看好中國，在中國長期經營發展的信心和決心沒有改變。

據監測，目前在華外資企業復工復產率穩步提升。對中國8700餘家外資重點企業的調查顯示，截至4月14日，復產率超過70%的企業占72.8%，較上周提高0.9個百分點。據有關調查，中國華南地區98%的日資企業已恢復生產，開工率達到100%的企業占41.4%，開工率為80%至100%的企業占42.3%。

根據中國美國商會2020年《中國商務環境調查報告》，儘管目前美國在華企業面臨新冠肺炎疫情等一些問題，但從長期來看，中國仍會是大多數在華美資企業的重點市場。華南美國商會疫情影響報告顯示，75%的受訪企業表示，無論疫情影響如何，不會改變在華再投資計畫。事實表明，中國仍然是外商投資興業的熱土。

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