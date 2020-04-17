台灣「示警」WHO？國台辦：明明只有引述

台灣到底有沒有向WHO發出示警通報？根據衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中出示的電郵，國台辦發言人朱鳳蓮朱鳳蓮指出，台方僅是「引述」武漢衛健委公佈的內容，沒有其他進一步資訊，也未提及「人傳人」，何來「示警」？

從衛服部2019年12月31日向世衛組織發函的內容來看，朱鳳蓮說，如果從「示警」角度，台灣衛福部郵件也不過就是證明瞭武漢衛健委第一時間向國際社會發布的資訊，「事實很清楚，大陸方面首先公佈資訊，台衛生部門再進行轉述，不存在所謂台方首先向世衛組織報告的情況。」

朱鳳蓮說，可見民進黨當局炒作偽命題，目的就是做政治文章；而外國政客跟風，就此攻擊大陸和WHO，完全是別有用心。

朱鳳蓮還指，台方聲稱無法與WHO進行溝通，但衛服部是可以透過WHO的國際衛生條例架構下的聯絡視窗，直接向世衛組織更新資訊。另外，從2019年年初到2020年3月有16批24人次臺灣地區專家參加世衛組織舉辦的技術會議。大陸在今年1月12日至14日即安排臺灣專家到武漢實地考察，但台方只是不斷炒作防疫缺口，現在又大肆炒作郵件示警，朱鳳蓮批民進黨當局這麼做，是暴露以疫謀獨的政治目的而已。