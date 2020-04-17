武漢發消費券投放21.5億元 「只要人在武漢」雨露均霑

武漢市政府宣佈，投放人民幣5億元（約新台幣21.5億元）的武漢消費券，「只要人在武漢」，就可以領券獲得消費補助。

規模人民幣5億元的武漢消費券預計4月19日起至7月31日，陸續向全體在漢人員投放，包含餐飲消費券、商場消費券、超市(便利店)消費券和文體旅遊消費券。首次搶券將在19日中午進行。

同時，還面向低保、特困和建檔立卡貧困人口設置約人民幣1800萬元的專用消費券，實行定向發放。

在武漢之前，杭州、鄭州、南京、溫州等多地已發放消費券。其中，溫州宣佈發放人民幣18億元消費券，成為發放消費券金額最大的城市。

據統計，全大陸總計發放的消費券將達到人民幣2400億元，預計消費券促使社會消費品零售總額增速超過8%。重慶工商大學莫遠明教授分析，消費是整個經濟迴圈的起點，也是終點。如果居民消費持續穩定增長、消費潛力充分釋放，就能幫助企業將生產轉化為效益。提振消費成為城市恢復元氣的一大關鍵。