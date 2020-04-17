陸首季GDP、居民收支大衰退 官方：要平常心看待

大陸第1季GDP增速不只失速，還嚴重衰退6.8%；雪上加霜的是全國居民收入與支出實際增速更出現首次下滑。不過，大陸國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，「要平常心看待」。

據統計局發布，第1季全國居民人均可支配收入、支出增長均出現下滑，分別實際下降3.9%、12.5%。這是全國居民人均可支配收入、支出自2013年開始統計以來，首次雙雙出現實際增速為負。

經濟衰退將重擊大陸推進全面小康，不過，國家統計局新聞發言人毛盛勇回應，這是不得不付出的短期的經濟代價。

毛盛勇指出，要全面客觀看待第1季經濟增速，不能把今年的經濟增長情況和常規年份簡單比較，因為今年疫情突如其來，影響很大，要以平常心看待第1季經濟增長。