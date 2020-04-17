快訊

瞞報？官方認了遲漏報 武漢再補逾千人確診死亡

國難中的南韓大選：多難興邦？病毒威脅的政治決戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸首季GDP、居民收支大衰退 官方：要平常心看待

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸首季居民收入與支出實際增速，出現首次下滑。取自 21世紀經濟報導
大陸首季居民收入與支出實際增速，出現首次下滑。取自 21世紀經濟報導

大陸第1季GDP增速不只失速，還嚴重衰退6.8%；雪上加霜的是全國居民收入與支出實際增速更出現首次下滑。不過，大陸國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，「要平常心看待」。

據統計局發布，第1季全國居民人均可支配收入、支出增長均出現下滑，分別實際下降3.9%、12.5%。這是全國居民人均可支配收入、支出自2013年開始統計以來，首次雙雙出現實際增速為負。

經濟衰退將重擊大陸推進全面小康，不過，國家統計局新聞發言人毛盛勇回應，這是不得不付出的短期的經濟代價。

毛盛勇指出，要全面客觀看待第1季經濟增速，不能把今年的經濟增長情況和常規年份簡單比較，因為今年疫情突如其來，影響很大，要以平常心看待第1季經濟增長。

疫情

延伸閱讀

疫情衝擊經濟內外皆冷 中經院估GDP成長率1.03％

-6.8%！陸第1季GDP 首現有史以來負增長

港媒：一旦「武統」 解放軍將「橫掃千軍如卷席」

大陸專家：民眾五一假期可適當出遊

相關新聞

武漢將發放消費券 實為抵用且須搶券

中國武漢市宣布19日起投放總金額人民幣5億元（約新台幣21.5億元）的消費券，但必須上APP搶券並非人人有獎，而且實為抵用性質，使用一張10元券需消費至少30元才能核銷。

-6.8%！陸第1季GDP 首現有史以來負增長

大陸國家統計局今（17）日發布，首季國內生產總值（GDP總量）為人民幣20兆6504億元，下降6.8%。是大陸有季度GD...

危機入市 上海土豪瘋搶豪宅

疫情持續，買房趁現在？上海四大富人區、頂級豪宅指標的浦東碧雲社區，13日看屋人潮擠爆，中國基金報報導，人民幣1,700多萬（約新台幣7,300多萬）起跳的豪宅案，一堆土豪戴口罩大排長龍搶豪宅，甚至為了搶一套房打起架來。

誠品香港開第5家店 屯門店28日開幕

誠品在香港將開出第5家分店，位在屯門V city商場的M-18商舖已圍上隔板，並貼有誠品書店字樣，上面顯示「期間限定店即...

人行放錢救市 一波又一波

中國人民銀行昨（15）日啟動定向降準，對部分中小型金融機構定向下調存款準備金率1個百分點，將分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。昨日進行第一波存款準備金率調整，釋放長期資金約人民幣2,000億元（約新台幣8,600億元）。

人行數位幣 5月蘇州首發

中國人民銀行（大陸央行）數位貨幣5月將在蘇州首發，蘇州相城區各區級機關和企事業單位員工的薪水，原先透過「工農中建」等四家國有銀行代發工資，計畫4月完成數位錢包建置，5月薪水中的交通補貼50%，拿到手將會是數位貨幣。

振興經濟 陸逾40城市發消費券

大陸多個城市發放消費券，以振興疫情過後的經濟。據不完全統計，目前已有40多個城市陸續發佈了消費券政策，總額超過56億元，其中餐飲、旅遊和零售行業是投放重點領域。

房市回暖 中大城市房價小漲

在新冠肺炎疫情趨緩之下，3月大陸多地積壓住房需求開始釋放，大中城市房地產市場小幅回暖。

武漢發消費券投放21.5億元 「只要人在武漢」雨露均霑

武漢市政府宣佈，投放人民幣5億元（約新台幣21.5億元）的武漢消費券，「只要人在武漢」，就可以領券獲得消費補助。

陸首季GDP、居民收支大衰退 官方：要平常心看待

大陸第1季GDP增速不只失速，還嚴重衰退6.8%；雪上加霜的是全國居民收入與支出實際增速更出現首次下滑。不過，大陸國家統...

國泰航空 3月載客量銳減九成

香港國泰航空16日公布國泰航空與國泰港龍航空3月合共載客31.1萬人次，較去年同期下跌90%。

5G加持雲游 帶旺廣西新旅遊

近來疫情漸消，春暖花開，加速旅遊行業復工復產，但多地仍管控人潮，未完全復甦，於是依託5G而成的「雲游熱」紛紛在各地呈現。

熱門新聞

港媒：一旦「武統」 解放軍將「橫掃千軍如卷席」

影／大陸專家：疫情期間早餐不准吃粥！為什麼？

備戰5G基站晶片 華為和中興擬將供應鏈遷往大陸

小米多位投資人退出華米科技 擬「去小米化」

-6.8%！陸第1季GDP 首現有史以來負增長

人行數位幣 5月蘇州首發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。